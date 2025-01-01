工程师聚焦视频制作器：创建引人入胜的招聘视频
通过将脚本轻松转换为专业视频，吸引顶尖人才并简化招聘流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想要吸引顶尖科技人才和大学毕业生？制作一个45秒的招聘视频，突出贵公司的创新工程文化。其动态且信息丰富的视觉风格，由HeyGen的语音生成技术驱动，将简明扼要地传达职业发展和团队精神，使您的机会极具吸引力。
需要一个30秒的功能亮点视频制作片段，供潜在客户和销售团队使用，清晰展示我们最新的工程工具。这个简洁、清晰且解释性强的作品应有效利用HeyGen的字幕功能，以实现普遍理解，提供自信且权威的关键功能概述。
制作一个激励人心的90秒内部员工聚焦视频，面向内部团队和新员工，庆祝一位首席工程师的影响力旅程。这个真实且对话式的叙述，通过丰富的媒体库/素材支持，视觉捕捉项目里程碑和团队合作，配以轻柔、激励人心的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意员工聚焦视频的制作？
HeyGen的AI视频制作器使用户能够轻松制作引人入胜的员工聚焦视频和招聘活动。利用从脚本到视频的功能和大量模板及场景，用专业的AI化身将您的故事生动呈现。
HeyGen能否制作引人注目的功能亮点视频或产品演示？
当然可以！HeyGen是一个强大的AI视频制作器，用于制作引人注目的功能亮点视频和产品演示。您可以利用从脚本到视频的功能，添加自定义品牌控制，并整合丰富的媒体库元素，有效展示您的产品。
HeyGen提供哪些创意资产和灵活的编辑功能？
HeyGen提供了一个全面的创意引擎，具有灵活的编辑功能，包括丰富的模板和场景选择以及广泛的媒体库。您可以通过动态文本动画自定义视频，添加您的媒体，并生成自然的语音解说。
AI化身和字幕如何提升HeyGen的视频制作？
HeyGen利用先进的AI化身和AI文本转语音技术将脚本生动呈现，大大提升了视频制作。自动生成的字幕确保了在各种平台上的可访问性和参与度，使您的内容更具影响力。