参与新闻视频制作器：创造有影响力的故事
通过AI化身和动态动画制作引人入胜的新闻故事，以实现最大程度的观众参与。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个45秒的宣传视频，旨在展示一款新产品或服务。该视频应采用激励人心的视觉叙事，结合动态文字动画和振奋人心的管弦乐，充分利用HeyGen的丰富模板和场景，轻松制作高参与度的视频。
为渴望与家人和朋友分享喜讯的情侣制作一个60秒的订婚公告视频。美学风格应温暖浪漫，融合珍贵照片和优雅的过渡效果，配以柔和感人的钢琴音乐。该视频将使用HeyGen的从脚本到视频功能，以个人化的方式讲述他们独特的爱情故事。
为内容创作者和营销人员制作一个15秒的社交媒体参与视频，旨在在TikTok或Instagram Reels等平台上立即吸引注意力。视频应包含快速剪辑、醒目的图形和流行的音效，并通过HeyGen生成的清晰有力的旁白传达简明的行动号召。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高参与度视频的制作？
HeyGen的AI参与视频制作器通过提供用户友好的界面和拖放编辑器简化了制作过程。您可以利用我们多样化的视频模板和逼真的AI化身快速创建引人入胜的内容。
我可以自定义HeyGen生成的参与视频吗？
可以，HeyGen提供广泛的自定义选项来调整您的参与视频。您可以轻松添加字幕/说明文字，选择各种旁白生成选项，整合音乐，并编辑视频元素以匹配您的品牌。
是什么让HeyGen成为有效的AI参与视频制作器？
HeyGen作为有效的AI参与视频制作器的优势在于能够让用户轻松创建专业视频。我们的平台使用先进的AI生成动态动画，整合互动元素，并增强故事讲述，以实现最大程度的观众参与。
HeyGen支持哪些社交媒体平台的视频导出？
HeyGen支持将您的高参与度视频导出到包括TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts在内的多种社交媒体平台。平台还提供自动调整大小功能，确保您的内容在不同平台上始终保持最佳效果。