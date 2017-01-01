节能视频生成器：快速创建可持续内容

通过引人入胜的营销视频推动可持续发展举措，利用强大的AI虚拟形象进行有影响力的讲故事。

为普通公众、房主和租户设计一个生动的45秒视频，解释可操作的节能技巧。视觉风格应明亮且吸引人，利用HeyGen的AI虚拟形象动态呈现信息，配以欢快的音乐和清晰友好的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为利益相关者和潜在客户开发一个引人入胜的60秒企业可持续发展视频，突出公司对可持续发展举措的承诺。采用成熟、专业的视觉风格，使用高质量的素材视频和平静、激励人心的管弦乐配乐，利用HeyGen的模板和场景简化制作。
示例提示词2
为了吸引小型企业，开发一个30秒的营销视频，生动展示创新产品如何减少能耗。该视频需要现代、动态的视觉美学，配以大胆的图形和充满活力的音乐背景，充分利用HeyGen的从脚本到视频的功能快速生成内容，并辅以清晰的字幕。
示例提示词3
制作一个45秒的教育短视频，讲解减少个人碳足迹的实际步骤，面向员工和学生。选择简洁、事实性的视觉方法，使用信息图表和中立、信息性的声音，确保通过HeyGen的纵横比调整和导出功能在各个平台上最佳显示。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

节能视频生成器的工作原理

快速制作引人入胜的可持续发展视频，教育和吸引您的观众关注能源消耗和环境影响等关键话题。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入关于能源消耗或可持续发展举措的教育内容。我们的平台将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，利用从脚本到视频的功能简化创作过程。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和场景
从多样化的真实AI虚拟形象中选择一个来传达您的信息。使用为可持续发展主题量身定制的预设计模板个性化您的场景，增强节能视频的视觉吸引力。
3
Step 3
添加旁白和支持媒体
生成自然的多语言旁白以清晰表达您的信息，利用强大的旁白生成功能。通过我们广泛的媒体库中的相关素材补充您的叙述，为碳足迹讨论增添影响力。
4
Step 4
导出并分享您的信息
将完成的可持续发展视频渲染为适合不同平台的多种纵横比，得益于我们的纵横比调整和导出功能。轻松导出您的最终作品，与更广泛的观众分享关于能源消耗和环境影响的重要见解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上推广可持续发展

.

即时制作动态社交媒体内容，提高对节能、气候行动和可持续生活的认识，覆盖更广泛的受众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化有影响力的可持续发展视频的制作？

HeyGen通过将“文本转视频”与“AI虚拟形象”和多样化的“模板和场景”相结合，简化了引人入胜的“可持续发展视频”的制作，使其成为传递环保信息的高效“在线视频制作工具”。

HeyGen能否生成专注于节能举措的视频内容？

是的，HeyGen是一个有效的“节能视频生成器”，允许用户通过定制的“旁白生成”和引人入胜的视觉效果，制作关于负责任能源消费的有影响力的“培训视频”或“营销视频”。

HeyGen提供了哪些能力来传达气候变化意识？

HeyGen通过其强大的“文本转视频”平台支持详细的“气候变化意识视频”，使用户能够添加“字幕”和利用丰富的“媒体库/素材支持”来讲述关于“可持续发展举措”的有力故事。

使用HeyGen的AI视频生成是否有助于降低碳足迹？

通过利用HeyGen进行“视频制作”，您可以显著减少与传统实地拍摄相关的“碳足迹”。我们的数字“AI视频”过程比传统方法“资源消耗”要少得多，符合绿色创新。