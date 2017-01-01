节能视频生成器：快速创建可持续内容
通过引人入胜的营销视频推动可持续发展举措，利用强大的AI虚拟形象进行有影响力的讲故事。
为利益相关者和潜在客户开发一个引人入胜的60秒企业可持续发展视频，突出公司对可持续发展举措的承诺。采用成熟、专业的视觉风格，使用高质量的素材视频和平静、激励人心的管弦乐配乐，利用HeyGen的模板和场景简化制作。
为了吸引小型企业，开发一个30秒的营销视频，生动展示创新产品如何减少能耗。该视频需要现代、动态的视觉美学，配以大胆的图形和充满活力的音乐背景，充分利用HeyGen的从脚本到视频的功能快速生成内容，并辅以清晰的字幕。
制作一个45秒的教育短视频，讲解减少个人碳足迹的实际步骤，面向员工和学生。选择简洁、事实性的视觉方法，使用信息图表和中立、信息性的声音，确保通过HeyGen的纵横比调整和导出功能在各个平台上最佳显示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化有影响力的可持续发展视频的制作？
HeyGen通过将“文本转视频”与“AI虚拟形象”和多样化的“模板和场景”相结合，简化了引人入胜的“可持续发展视频”的制作，使其成为传递环保信息的高效“在线视频制作工具”。
HeyGen能否生成专注于节能举措的视频内容？
是的，HeyGen是一个有效的“节能视频生成器”，允许用户通过定制的“旁白生成”和引人入胜的视觉效果，制作关于负责任能源消费的有影响力的“培训视频”或“营销视频”。
HeyGen提供了哪些能力来传达气候变化意识？
HeyGen通过其强大的“文本转视频”平台支持详细的“气候变化意识视频”，使用户能够添加“字幕”和利用丰富的“媒体库/素材支持”来讲述关于“可持续发展举措”的有力故事。
使用HeyGen的AI视频生成是否有助于降低碳足迹？
通过利用HeyGen进行“视频制作”，您可以显著减少与传统实地拍摄相关的“碳足迹”。我们的数字“AI视频”过程比传统方法“资源消耗”要少得多，符合绿色创新。