Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对年轻人和学生的45秒视频，展示日常选择如何影响他们的碳足迹，并提供简单的替代方案。采用现代且引人入胜的视觉美学，带有希望的语调，利用HeyGen的AI化身来叙述和体现关于环境影响的信息。
为小企业主制作一个专业的60秒营销视频，强调采用可持续能源实践的财务和声誉收益。视觉和音频风格应简洁且权威，使用HeyGen的语音生成功能进行清晰且有说服力的传达，定位为AI可持续性视频制作工具。
为办公室工作人员设计一个快速的30秒信息视频，详细介绍在工作场所节能的简单方法，如优化恒温器设置或关闭显示器。视觉效果应清晰实用，音频风格应简洁明快，利用HeyGen的模板和场景快速创建内容，专注于节能视频生成器原则。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化节能视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI可持续性视频制作工具，允许您使用AI化身和文本转视频功能生成引人入胜的节能视频，大大减少制作时间和精力。
HeyGen提供哪些创意工具来制作引人入胜的可持续性内容？
HeyGen提供丰富的模板和场景选择，使用户能够轻松生成高质量的营销视频和解释视频。这加速了具有影响力的可持续性信息的内容创作。
HeyGen能否帮助定制面向全球观众的可持续性视频？
当然可以。HeyGen利用生成式AI进行逼真的语音生成，并自动添加字幕/说明，确保您的可持续性视频对全球多样化观众具有可访问性和影响力。
使用像HeyGen这样的AI进行视频生成如何减少环境影响？
通过利用HeyGen的AI视频生成，您显著减少了传统视频拍摄、旅行和大量设备的需求，从而减少与内容创作相关的碳足迹。