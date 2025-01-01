就业导向视频生成器：快速轻松的入职培训

简化您的入职流程。使用我们的AI驱动生成器快速创建专业的员工导向视频，特色是逼真的AI化身，提供引人入胜的培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为人力资源和学习与发展专业人士设计一段45秒的快速更新视频，使用就业导向视频生成器传播新政策变更。视频应采用简洁的信息图表风格视觉，配以细腻的动画和冷静权威的旁白。展示使用预设计模板和场景来简化内容创作并保持品牌一致性的效率。
示例提示词2
为所有员工创建一段90秒的简明培训视频，作为员工入职视频的更新版，介绍最新的合规政策。采用清晰的解释性视觉风格，配以屏幕文字重点和相关的库存媒体示例，支持以自信、信息丰富的AI声音。展示如何通过脚本转视频功能即时将详细脚本转化为视频，确保准确性和效率。
示例提示词3
为加入新部门的远程团队成员制作一段30秒的个性化欢迎信息，利用入职视频制作器促进即时联系。视觉美学应温暖且吸引人，结合真实的多元化团队库存照片和柔和、振奋人心的背景音乐。利用无缝的旁白生成功能，添加友好、类人化的解说，让新员工立即感受到团队的一部分。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的就业导向视频生成器如何工作

轻松为您的新员工创建引人入胜的AI驱动导向视频。通过个性化和专业内容简化入职流程。

1
Step 1
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的公司，为您的新员工导向视频设定专业基调。
2
Step 2
输入您的内容
轻松粘贴您的脚本，我们的文本转视频技术将为您的员工入职视频生成自然的旁白。
3
Step 3
定制和品牌化
应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保您的导向视频与您的企业形象完美契合。
4
Step 4
导出您的视频
生成并导出您的新员工入职视频，支持多种纵横比，准备与您的团队分享，提供无缝的欢迎体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励并欢迎新员工

.

营造积极和鼓舞人心的欢迎体验，有效传达公司文化和价值观给新团队成员。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的新员工入职视频？

HeyGen通过多种可定制的模板和AI化身简化了引人入胜的员工入职视频的创建。您可以轻松个性化内容以反映您的品牌，确保一致且专业的新员工体验。

是什么让HeyGen成为人力资源高效的AI视频制作工具？

HeyGen利用先进的AI技术快速将脚本转化为专业视频，非常适合人力资源和学习与发展专业人士。其文本转视频功能和逼真的AI声音简化了整个培训视频制作过程，节省了大量时间和资源。

我可以使用HeyGen定制员工导向视频的外观和风格吗？

当然可以，HeyGen为您的就业导向视频提供广泛的定制选项。您可以从各种模板中选择，整合品牌标志和颜色，并利用丰富的媒体库创建独特的品牌化和引人入胜的体验。

HeyGen如何支持入职内容的脚本和旁白集成？

HeyGen无缝集成了脚本转视频功能，允许您将书面内容转化为引人入胜的视觉效果，并配以自然的AI声音。此功能使添加专业旁白变得轻而易举，确保您的新员工入职视频传达清晰、一致的信息。