雇主品牌视频制作工具：创建引人入胜的招聘视频
制作专业且引人入胜的雇主品牌视频，吸引顶尖人才。利用强大的AI虚拟形象讲述您的真实故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对初级职业人士的60秒“日常生活”视频，提供典型工作日的内部视角。采用动态的幕后视觉风格，快速剪辑和屏幕文字，保持友好和亲切的音频语调。结合HeyGen的AI虚拟形象介绍不同的部分，创造真正“引人入胜的内容”，在视觉上强化我们的“视觉识别”。
制作一个为有志于使命驱动型组织的人才设计的30秒激励视频，阐述我们的“雇主品牌”的核心使命和价值观。视频应采用流畅的电影视觉风格，配以有冲击力的图形和电影级B-roll，并伴随引人注目且权威的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将关键信息转化为“专业质量的视频”。
生成一个针对在LinkedIn等平台浏览的求职者的15秒社交媒体广告，重点介绍我们独特的“定制品牌选项”和福利。视觉风格必须快速且视觉冲击力强，结合品牌一致的图形和充满活力的音轨，最终以明确的行动号召结束。利用HeyGen的模板和场景实现“快速视频制作”，确保信息一致且符合品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建吸引顶尖人才的引人入胜的雇主品牌视频？
HeyGen是一个AI驱动的视频制作平台，旨在帮助公司快速制作引人入胜的雇主品牌视频。通过HeyGen，您可以利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，高效展示公司文化并吸引顶尖人才。
HeyGen为设计符合品牌的雇主品牌视频提供了哪些创意功能？
HeyGen提供直观的工具和多种模板，帮助您设计专业质量、符合品牌的雇主品牌视频。您可以通过品牌控制自定义视觉识别，结合库存素材，并使用简单的编辑工具制作引人入胜的内容。
HeyGen能否简化制作真实员工故事的雇主品牌视频的过程？
当然可以。HeyGen创新的AI功能，包括从脚本到视频和语音生成，简化了为您的雇主品牌制作真实员工故事的过程。这使得无需广泛的编辑软件知识即可快速制作视频。
HeyGen如何确保雇主品牌内容的定制品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松在所有雇主品牌视频中应用您的标志、品牌颜色和视觉识别。这确保每一段视频内容都完美契合您公司的独特形象。