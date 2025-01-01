雇主品牌视频生成器：立即吸引顶尖人才
吸引顶尖人才并提升招聘活动。我们的雇主品牌视频生成器提供动态视频模板，快速制作有影响力的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的视频，展示真实的员工推荐，突出您雇主品牌的关键方面，面向行业专业人士，采用专业的访谈风格视觉效果，并通过HeyGen的字幕/标题功能启用清晰的字幕。
制作一个动态的30秒社交媒体招聘活动视频，通过展示充满活力的AI化身和可定制的品牌元素，吸引入门级候选人，确保使用HeyGen的AI化身功能实现快节奏、引人入胜的视觉风格。
设计一个信息丰富的90秒内部沟通视频，面向现有员工，传达关于新计划的清晰信息，使用专业但亲切的视觉效果，通过HeyGen的模板和场景功能轻松制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人注目的雇主品牌视频的制作？
HeyGen通过提供一个直观的视频制作平台和AI驱动的功能，简化了制作过程，使用户能够快速生成高质量的雇主品牌视频。我们简单的编辑工具和可定制的视频模板让展示您的公司文化变得轻而易举。
HeyGen能否有效地吸引人才并定制雇主品牌内容？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌定制选项，包括品牌控制和多样化的视频模板，使您能够创建吸引人的内容，准确反映您的雇主品牌，并在社交媒体上吸引顶尖人才参与招聘活动。
HeyGen提供哪些功能来展示公司文化和员工推荐？
HeyGen使您能够使用AI化身、配音生成和自动字幕创建真实的视频，突出您的公司文化。这非常适合吸引员工推荐并增强内部沟通。
HeyGen是一个用于招聘和入职的AI驱动视频制作平台吗？
是的，HeyGen是一个专为简化招聘和入职工作而设计的AI驱动视频制作平台。您可以通过脚本快速生成引人入胜的内容，并利用各种视频模板来增强您的招聘活动。