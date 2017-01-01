雇主品牌生成器：打造理想的公司故事

通过将您的脚本转化为动态视频，设计引人注目的品牌形象并吸引理想的候选人。

想象一个45秒的视频，面向企业家和小企业主，展示一个尖端的雇主品牌生成器如何瞬间打造独特的品牌形象。视觉风格应简洁现代，配有动态图形和自信、激励人心的音轨，使用HeyGen丰富的模板和场景轻松实现。

示例提示词1
制作一个60秒的动画视频，针对初创公司和营销团队，展示AI标志生成器在标志设计方面的惊人创意输出。视觉风格将充满活力和科技感，配有引人入胜的音轨，并由AI化身讲述关键优势，展示HeyGen强大的AI化身功能。
示例提示词2
开发一个30秒的激励视频，面向人力资源专业人士和营销经理，强调视觉沟通在建立强大品牌认知中的力量。该视频应展示温暖、吸引人的积极工作文化视觉效果，并由HeyGen的语音生成无缝生成的专业友好的旁白支持。
示例提示词3
制作一个50秒的教程风格视频，面向人力资源专家和内容创作者，指导他们如何利用简单的文本提示来优化雇主品牌信息。视觉风格应清晰、信息丰富且易于理解，配有清晰的屏幕示例和由HeyGen生成的精确字幕，以实现最大程度的可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

雇主品牌生成器如何工作

轻松打造引人注目的雇主品牌视觉形象，吸引顶尖人才并通过AI设计工具强化公司文化。

1
Step 1
创建您的初步概念
首先通过文本提示描述您对雇主品牌的愿景。我们的AI将解读您的输入，利用强大的图像生成能力生成多样化的设计选项。
2
Step 2
选择并完善设计
浏览各种生成风格，选择最能代表您品牌形象的选项。通过集成的品牌控制轻松调整颜色和布局，以完善您的视觉资产。
3
Step 3
添加支持元素
通过额外的视觉元素增强您的雇主品牌。利用我们的媒体库/库存支持，找到适合的图像或图形，以补充您的核心品牌资产并加强您的视觉沟通。
4
Step 4
导出您的品牌包
完成您的设计并导出完整的品牌解决方案。选择各种格式和纵横比调整及导出，以确保您的资产为所有商业项目做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出公司文化和员工故事

创建引人入胜的AI视频，有效展示您充满活力的公司文化并庆祝员工成功故事，强化您的雇主品牌。

常见问题

HeyGen如何增强我们的雇主品牌建设？

HeyGen允许您使用AI化身和自定义品牌控制创建引人入胜的视频，帮助您开发强大的视觉沟通策略以进行雇主品牌建设并吸引顶尖人才。这有助于建立品牌认知。

HeyGen在建立强大品牌形象中扮演什么角色？

HeyGen通过在视频内容中保持一致的视觉沟通来巩固您的品牌形象。您可以使用HeyGen的品牌控制功能将您的标志和品牌颜色融入其中，确保每个创意输出都与您的完整品牌解决方案一致。

HeyGen能否帮助为商业项目创建独特的视觉沟通？

当然可以。HeyGen通过将文本提示转化为动态视频，为各种商业项目提供创意输出。您可以利用多样的生成风格和AI化身来制作与您的受众产生共鸣的定制视觉内容。

HeyGen如何支持将我的品牌标志整合到视频内容中？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志和特定品牌颜色无缝整合到所有视频制作中。这种一致的视觉元素对于增强品牌认知至关重要。