员工欢迎视频生成器：创建引人入胜的入职体验
轻松创建引人入胜的入职视频。将您的脚本无缝转化为专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为大型企业的人力资源部门专门设计一段60秒的专业入职视频。该视频需要具有流畅、令人安心的视觉美感，配以平静的背景音乐和无缝集成的企业品牌，充分展示使用入职视频制作工具的好处。利用HeyGen直观的"从脚本到视频"功能，轻松将书面内容转化为精美的视频片段，保持高标准的沟通。
想象一下，您是一位小企业主，准备迎接您的首批员工；制作一段温馨的30秒个性化欢迎视频。视觉和音频风格应非正式、真实且个性化，采用真实的旁白和简洁、简单的视觉效果，通过个性化内容让新员工感受到真正的重视。利用HeyGen先进的"语音生成"功能，增添人性化的触感，确保您的信息通过AI视频创作平台以清晰和温暖的方式传达。
制作一段信息丰富且亲切的50秒入职视频，供团队负责人向新成员介绍他们的特定部门。视觉风格应通过多样化的视觉效果清晰展示团队文化和基本工具，使用强大的媒体库/素材支持，配以友好、鼓励的语气。通过整合HeyGen可靠的"字幕/说明"功能，确保您的入职视频的可及性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的新员工入职视频？
HeyGen作为一个直观的AI视频创作平台和入职视频制作工具，允许您快速生成引人入胜且个性化的员工欢迎视频。利用AI虚拟人和从文本到视频的功能，打造令人印象深刻的内容，为新员工入职留下深刻的第一印象。
HeyGen提供哪些品牌定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公司标志、特定颜色和字体直接集成到入职视频中，以实现一致的品牌展示。这使得内容真正个性化，轻松反映您的品牌形象。
HeyGen是否支持语音和脚本等高级AI功能？
当然。HeyGen作为一个全面的AI视频生成器，提供强大的语音生成和集成的AI脚本工具，以简化您的内容创作。您可以轻松地将书面脚本转换为动态视频，配有AI助手/主持人。
HeyGen如何帮助创建引人入胜的入职内容？
作为领先的AI视频创作平台，HeyGen提供丰富的媒体库和可定制的模板和场景，以吸引新员工的注意力。此外，整合字幕/说明和个性化内容，确保所有新员工的可及性和更高的参与度。