员工演示视频生成器，轻松入职
通过强大的视频文档革新内部培训和入职，利用文本转视频脚本快速创建内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个2分钟的说明视频，详细介绍我们内部数据分析平台的季度更新。该视频面向现有技术人员，应使用HeyGen的媒体库/素材支持中的动态视觉效果，并结合简洁的文本转视频脚本旁白。目标是清晰记录新功能，以结构化和信息丰富的方式呈现，并附有字幕/说明以提高可访问性。
设计一个60秒的教程视频，演示如何通过我们的内部门户提交技术支持工单。这段“教程视频”内容适用于所有员工，应采用简单明了的逐步视觉方法，使用HeyGen的模板和场景。音频应为直接的语音生成，确保易于理解，并作为常见问题的有效视频文档。
开发一个45秒的“员工演示视频生成器”，展示使用我们内部通信工具的新高级搜索功能的最佳实践。该视频面向团队负责人和部门员工，视觉效果应清晰专业，通过HeyGen的文本转视频脚本提供精确的指示，并利用纵横比调整和导出功能适用于各种内部平台。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化技术演示视频的创建？
HeyGen通过允许您将脚本转化为引人入胜的员工演示视频，简化了视频创建过程，使用AI虚拟形象和AI生成的语音旁白。其直观的拖放编辑器和可定制的视频模板使得制作专业的视频文档变得简单高效，适合解释复杂的流程。
HeyGen能否将AI虚拟形象和屏幕录制整合到教程视频中？
是的，HeyGen允许您无缝地将AI虚拟形象整合到视频中，使您的内容栩栩如生。您还可以利用屏幕录制功能有效地演示软件或流程，非常适合全面的教程视频和逐步用户指南。
HeyGen在开发内部培训和入职视频方面有哪些优势？
HeyGen使团队能够快速轻松地创建有影响力的内部培训和入职视频。利用AI驱动的自动生成脚本和可定制的模板，HeyGen帮助组织节省时间，并确保为远程团队提供一致且高质量的视频文档。
用户如何自定义HeyGen创建的视频文档？
使用HeyGen，用户可以对视频文档进行广泛的自定义。您可以从各种可定制的视频模板中进行选择，添加品牌标志和颜色，整合动画，并包括自动生成的字幕，以确保您的内容精致且适合任何观众。