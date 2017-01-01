员工技能提升视频制作工具：利用AI提升团队技能

创建引人入胜的培训视频以促进员工发展，利用强大的AI化身吸引您的团队。

制作一段引人入胜的60秒视频，专为新员工设计，快速介绍公司的核心价值观和初步职责，强调快速提升员工技能。视觉风格应现代且友好，采用简洁的图形和鼓励性的旁白，利用HeyGen的文本转视频功能简化内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的30秒微学习片段，针对有经验的团队成员，旨在促进新软件更新的知识共享。该视频应采用生动、吸引人的动画视觉风格，配以简洁、专业的AI化身旁白，确保一致且易于接近的快速学习体验。
示例提示词2
制作一段45秒的深刻教学视频，专为L&D团队设计，展示创建引人入胜的培训模块的最佳实践，以提升员工发展。美学风格应简洁且信息图表化，配有欢快的背景音乐和清晰的自动生成字幕，以增强可访问性和信息保留。
示例提示词3
设计一段90秒的信息性培训视频，针对现有员工的更新技术程序，突出关键步骤以有效提升员工发展和技能提升。视觉方法应简洁且具有指导性，可能包含屏幕录制，配以精确的专业旁白，利用HeyGen的模板和场景实现高效且精致的制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工技能提升视频制作工具的工作原理

快速开发引人入胜的培训视频，利用AI驱动的工具，将您的学习和发展计划转变为动态的员工成长体验。

1
Step 1
创建您的脚本
将您的培训内容或学习目标直接粘贴到平台中，生成全面的视频脚本，利用我们的文本转视频功能实现高效内容生成。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择，以主持您的技能提升模块。根据您的品牌语调调整他们的外观和声音，确保一致且专业的呈现。
3
Step 3
添加声音和视觉效果
通过专业的旁白增强您的视频，轻松从您的脚本生成。进一步丰富您的内容，添加视觉效果和背景音乐，使您的培训更具吸引力。
4
Step 4
导出和部署
以各种纵横比和分辨率渲染完成的技能提升视频。轻松下载并在您的学习管理系统或内部沟通渠道中部署，实现无缝的知识共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

发展软技能和领导力

生成激励性视频内容，用于领导力发展、团队凝聚力和软技能提升计划。

background image

常见问题

HeyGen如何增强员工发展和技能提升计划？

HeyGen使L&D团队能够创建引人入胜的培训视频，以促进员工发展和技能提升。利用AI化身和自然生成的旁白，制作专业的微学习内容，推动有效的学习和发展。

是什么让HeyGen成为高效的AI视频生成器用于培训内容？

HeyGen通过其强大的AI视频生成器简化了培训视频的创建。将文本转化为视频并快速生成旁白，利用丰富的视频模板库简化您的知识共享制作过程。

HeyGen能帮助创建引人入胜的入职培训视频吗？

当然可以，HeyGen旨在帮助L&D团队制作高度引人入胜的入职培训视频。使用逼真的AI化身，并轻松添加字幕以增强可访问性和促进有效的知识共享。

HeyGen支持企业培训材料的品牌化吗？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的培训视频与企业形象一致。自定义元素如标志和品牌颜色，并利用专业设计的视频模板，保持所有员工技能提升内容的一致外观。