员工技能提升视频生成器：快速创建培训
利用AI化身，在几分钟内创建引人入胜的培训视频，加速员工技能提升。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的合规培训视频，面向所有员工，解释最新的数据隐私法规和最佳实践。视觉呈现应权威且易于理解，结合清晰的图形和重要的文字突出显示，并辅以精确的字幕/说明，以增强所有学习者的理解和可访问性。
为IT员工和高级用户制作一个90秒的技术培训视频，详细介绍我们最新内部工具的软件安装过程。该视频应包含清晰的屏幕录制和上下文弹出文本，使用从脚本到视频的文本转换功能将脚本转换为引人入胜的教学语音，便于根据需要快速更新技术培训视频。
为L&D团队和寻求职业发展的员工撰写一个引人入胜的45秒内部沟通视频，强有力地强调在当今动态工作环境中持续提升员工技能的好处。视觉和音频风格应积极向上且鼓舞人心，利用多样化的模板和场景展示各种学习路径和成功故事，从而展示AI视频平台在促进成长方面的多功能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进员工技能提升的技术培训视频制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，使L&D团队能够制作全面的技术培训视频。用户可以使用AI化身和逼真的AI配音将可定制的脚本转化为引人入胜的视频内容，确保高效的员工技能提升。HeyGen还支持自动字幕和说明，以增强可访问性和理解。
HeyGen能否与现有的学习管理系统（LMS）集成，实现无缝内容交付？
是的，HeyGen设计用于强大的LMS集成，允许将您的培训视频直接无缝地交付到现有的员工技能提升计划中。此功能简化了内容分发和跟踪，支持SCORM等格式，确保L&D团队的兼容性和易用性。HeyGen还支持多语言视频播放器，以实现全球覆盖。
HeyGen提供了哪些AI功能来创建引人入胜且多样化的视频内容？
HeyGen提供全面的AI功能用于端到端视频生成，包括多种AI化身和先进的从脚本到视频的文本转换功能。用户可以利用多语言的AI配音，并使用丰富媒体库中的专业模板，创建高度引人入胜的视频内容，适用于从员工入职到合规培训的各种应用。
HeyGen如何帮助L&D团队实现更快的培训交付和成本节约？
HeyGen通过显著减少视频制作所需的时间和资源，帮助L&D团队加速更快的培训交付。其直观的AI视频生成器允许轻松更新和快速内容制作，与传统视频制作方法相比，带来可观的成本节约和时间节省。这种效率支持持续的员工发展。