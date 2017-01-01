员工更新视频生成器，助力无缝内部沟通
使用AI化身制作令人惊叹的员工培训和入职视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
新员工将会欣赏一段45秒的欢迎视频，该视频具有友好、现代的视觉美感，并由专业的AI化身进行清晰的旁白，通过HeyGen的AI化身无缝集成，给他们留下难忘的第一印象。
一段60秒的信息丰富的员工更新视频，专为现有员工设计，应该清晰地解释一项新的公司政策，配以简洁的图形和权威的旁白，利用HeyGen的模板和场景轻松构建，呈现出易于理解且有影响力的内容。
快速分享一条有价值的提示，通过一段30秒的动态视频，针对特定部门或团队，采用视觉吸引力和简洁风格，配以充满活力的背景音乐，利用HeyGen的语音生成功能，确保信息传递具有冲击力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频制作过程？
HeyGen通过提供丰富的媒体库、多样的模板和场景，以及Prompt-Native视频创作，简化了视频制作过程。这使用户能够轻松将创意资产转化为精美的视频，专注于视觉冲击力。
HeyGen可以用于制作吸引人的新员工入职视频吗？
是的，HeyGen是理想的入职视频制作工具，能够创建有影响力的新员工视频内容。企业可以利用可定制的旁白、AI化身和动画角色，开发个性化且有效的员工培训和入职材料。
HeyGen提供哪些高级视频定制和品牌化功能？
HeyGen提供强大的编辑功能，包括可定制的旁白、自动字幕和全面的品牌控制，以完美地与品牌形象保持一致。用户还可以轻松将PDF、幻灯片、文档和网页转换为视频，确保所有内容一致且专业。
HeyGen如何帮助视频本地化以面向全球观众？
HeyGen通过允许用户将视频翻译成140多种语言，促进了轻松本地化。其广泛的语言支持，加上用户友好的界面，确保制作出的视频能够有效地覆盖并吸引全球多元化的观众。