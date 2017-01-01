员工更新视频生成器，助力无缝内部沟通

使用AI化身制作令人惊叹的员工培训和入职视频。

为所有员工提供一段30秒的内部沟通更新，设想一种专业且引人入胜的视觉风格，配以清晰、欢快的背景音乐，利用HeyGen的文本转视频功能，将关键信息高效转化为引人注目的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
新员工将会欣赏一段45秒的欢迎视频，该视频具有友好、现代的视觉美感，并由专业的AI化身进行清晰的旁白，通过HeyGen的AI化身无缝集成，给他们留下难忘的第一印象。
示例提示词2
一段60秒的信息丰富的员工更新视频，专为现有员工设计，应该清晰地解释一项新的公司政策，配以简洁的图形和权威的旁白，利用HeyGen的模板和场景轻松构建，呈现出易于理解且有影响力的内容。
示例提示词3
快速分享一条有价值的提示，通过一段30秒的动态视频，针对特定部门或团队，采用视觉吸引力和简洁风格，配以充满活力的背景音乐，利用HeyGen的语音生成功能，确保信息传递具有冲击力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工更新视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的员工更新视频，使用AI化身和文本转视频技术，简化内部沟通，实现最大影响力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的脚本，或利用AI自动生成的脚本快速起草您的员工更新内容。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样的AI化身中选择一个来讲述您的更新，为视频增添人性化触感，无需摄像机。
3
Step 3
应用品牌化
通过应用您的品牌控制，包括标志和品牌颜色，增强您的视频，确保公司信息的一致性。
4
Step 4
导出和分发
轻松以各种纵横比导出您的最终员工更新视频，准备好在所有内部沟通渠道中无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递有影响力的内部更新

生成鼓舞人心且信息丰富的内部沟通和员工更新，保持团队的参与和激励。

常见问题

HeyGen如何简化创意视频制作过程？

HeyGen通过提供丰富的媒体库、多样的模板和场景，以及Prompt-Native视频创作，简化了视频制作过程。这使用户能够轻松将创意资产转化为精美的视频，专注于视觉冲击力。

HeyGen可以用于制作吸引人的新员工入职视频吗？

是的，HeyGen是理想的入职视频制作工具，能够创建有影响力的新员工视频内容。企业可以利用可定制的旁白、AI化身和动画角色，开发个性化且有效的员工培训和入职材料。

HeyGen提供哪些高级视频定制和品牌化功能？

HeyGen提供强大的编辑功能，包括可定制的旁白、自动字幕和全面的品牌控制，以完美地与品牌形象保持一致。用户还可以轻松将PDF、幻灯片、文档和网页转换为视频，确保所有内容一致且专业。

HeyGen如何帮助视频本地化以面向全球观众？

HeyGen通过允许用户将视频翻译成140多种语言，促进了轻松本地化。其广泛的语言支持，加上用户友好的界面，确保制作出的视频能够有效地覆盖并吸引全球多元化的观众。