员工培训视频门户：提升学习
简化入职和在线培训。使用AI化身生成引人入胜的视频，以实现员工的持续发展。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的60秒视频，展示使用AI为学习和发展团队生成内容的效率。该视频面向L&D经理和内容创作者，需具备专业、简洁的图形和清晰、权威的旁白。强调HeyGen的从脚本到视频功能如何结合现成的模板和场景，简化在线培训模块的创建，将复杂的脚本轻松转化为精美的视频内容。
开发一个简洁的30秒视频，说明员工培训视频门户如何作为所有员工的便捷视频库。该视频面向寻求快速信息的现有员工和团队负责人，采用现代、用户友好的界面演示，配以冷静、指导性的旁白。强调HeyGen的字幕/标题功能如何确保包容性，以及纵横比调整和导出如何使内容在各种设备上无缝查看，成为全面的知识库和维基系统。
制作一个动态的45秒视频，展示企业LMS中的自定义选项，突出员工培训平台的用户友好界面。该视频面向评估解决方案的企业主和IT管理员，需要流畅、可定制的视觉效果和自信、专业的解说。展示HeyGen的媒体库/库存支持和灵活的模板和场景如何赋予组织品牌化其培训内容的能力，确保其完美契合企业形象，并提升员工的整体学习体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化员工培训视频的创建？
HeyGen通过AI化身和从文本到视频的功能，帮助组织快速创建引人入胜的员工培训视频。其用户友好的界面简化了为入职和持续学习与发展计划生成专业内容的过程。
HeyGen能否帮助定制和品牌化我们的企业培训视频平台？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司标志和颜色整合到所有员工培训内容中。您可以利用模板和场景来保持视频库的一致和专业外观。
HeyGen提供哪些AI功能来增强在线培训内容？
HeyGen利用先进的AI将脚本转化为动态视频，配以逼真的AI化身和高质量的旁白。这大大简化了在线培训材料的制作，通过自动字幕实现高效的内容生成和全球可访问性。
HeyGen适合构建全面的员工学习与发展视频库吗？
绝对适合。HeyGen提供创建、组织和导出多种视频格式的工具，使其成为构建全面员工培训视频库的理想视频平台。这支持您的学习与发展目标，通过集中有价值的知识库和在线培训资源。