员工推广视频生成器：简化您的内部沟通
将您的脚本转化为引人入胜的入职和培训视频，通过从脚本到视频功能降低成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全体员工制作一段30秒的内部沟通视频，宣布一项重要的新公司政策更新。视觉风格应现代且直接，配以轻快的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，并添加字幕/说明文字，确保每位团队成员都能获取信息。
为特定部门团队制作一段60秒的企业视频，作为更新项目管理工具的快速培训模块。美学风格应简洁且信息丰富，结合动画图形和冷静的指导性声音。利用HeyGen的丰富模板和场景以及媒体库/素材支持，清晰简洁地展示复杂步骤，提升实用培训视频的效果。
设计一段20秒的员工参与视频，专为本季度加入公司的新员工量身定制。视觉和音频风格应温暖、包容，并配有轻音乐，营造积极的氛围。使用HeyGen的比例调整和导出功能优化视频以适应各种内部平台，并利用AI虚拟形象传递个性化、吸引人的欢迎信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化培训和入职视频的制作？
HeyGen利用其先进的AI视频生成器简化高质量培训和入职视频的制作。用户可以使用AI虚拟形象和视频模板库将脚本转化为引人入胜的内容，实现轻松的可扩展视频创作。
HeyGen在改善内部沟通方面提供了哪些优势？
HeyGen通过动态的企业视频创作，帮助组织提升内部沟通和员工参与度。借助AI虚拟形象和强大的品牌控制，HeyGen确保一致且有影响力的信息传达，能够引起团队共鸣。
我可以在HeyGen中使用品牌的特定元素自定义视频吗？
当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、颜色和字体直接融入视频创作中。这确保了每个视频在所有内容中保持公司的独特身份。
HeyGen如何帮助高效的软件推广和HR内容？
HeyGen是理想的员工推广视频生成器，促进软件推广和关键HR内容的快速和清晰沟通。其从脚本到视频的功能，结合字幕/说明文字和旁白生成选项，使制作引人入胜的欢迎视频和教程变得简单。