员工评估说明视频制作工具，轻松进行人力资源培训
使用AI化身创建专业的人力资源说明视频，为员工入职和培训增添人性化触感和一致的品牌形象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的信息视频，针对新员工和培训部门，展示如何轻松制作引人入胜的“员工入职”内容，使用“AI视频平台”。视觉和音频风格应友好且欢迎，展示通过HeyGen功能生成的多样化AI化身，并通过清晰的语音生成介绍公司文化和程序。
设计一个30秒的简洁视频，面向小企业主和部门培训师，突出HeyGen作为直观的“说明视频制作工具”如何快速有效地创建“培训模块”。采用明亮、充满活力的视觉美学和专业配音，利用HeyGen现成的模板和场景展示快速内容创建。
制作一个90秒的动态视频，面向市场团队和销售专业人士，展示HeyGen如何在强大的“营销策略”中提升他们的“商业视频”。视觉风格应流畅且有说服力，结合引人入胜的音频，利用HeyGen的字幕/字幕功能、广泛的媒体库/库存支持，以及纵横比调整和导出功能，以实现最大的平台多样性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化员工入职和评估的人力资源说明视频？
HeyGen使人力资源团队能够高效地创建引人入胜的员工评估说明视频和培训模块。利用我们的AI化身和专业配音，传达清晰、一致的信息，提升员工入职体验。
是什么让HeyGen成为有效的商业视频AI平台？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，简化了各种商业需求的视频制作。轻松将脚本转换为视频，从多种AI语音和视频模板中选择，全部在拖放编辑器中完成。
HeyGen能否创建具有自定义品牌的动画说明视频？
当然可以，HeyGen允许您设计引人注目的动画说明视频，展示符合您品牌的AI化身。使用我们的品牌控制功能，结合公司的标志和颜色，保持一致的专业形象。
HeyGen是用户友好的说明视频制作工具吗？
是的，HeyGen简化了视频编辑过程，使任何说明视频制作者都能轻松上手。我们的平台提供用户友好的拖放编辑器和现成的视频模板，无需复杂的编辑技能即可快速高效地创建视频。