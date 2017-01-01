员工保留视频生成器：今天就提升参与度

通过AI化身轻松创建个性化的入职和内部沟通视频，大幅提升员工参与度。

创建一个45秒的个性化入职视频，为新员工介绍公司价值观和团队成员，视频中使用友好的AI化身，保持专业且亲切的视觉风格，配以温暖的背景音乐，利用HeyGen的AI化身让每位新员工的初次体验既吸引人又难忘。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的感谢视频，面向现有员工，庆祝近期团队成就和个人贡献。视觉风格应积极向上，充满庆祝气氛，使用明亮的色彩，搭配鼓舞人心的欢快音乐，利用HeyGen的语音生成功能传达领导层的真挚信息，以实现有效的内部沟通。
示例提示词2
制作一个60秒的知识保留视频，面向所有员工，解释新的内部流程或软件更新。视频需要视觉上清晰简洁，使用现代图形和中性的信息音调，借助HeyGen的字幕/说明文字功能，确保不同团队的可访问性和理解。
示例提示词3
生成一个50秒的动态公司文化视频，面向现有员工，展示充满活力的工作环境和员工福利，以加强“员工保留视频生成器”的方法。采用专业且有抱负的视觉风格，配以充满活力的欢快背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能高效传达公司发展和机遇的关键信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工保留视频生成器的工作原理

快速高效地创建个性化、有影响力的员工保留视频，加强内部沟通，营造积极的工作文化。

1
Step 1
选择模板
首先从多种专业设计的视频模板中选择，专为内部沟通和HR计划量身定制。
2
Step 2
生成内容
输入您的脚本，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能自动创建引人入胜的视频旁白和视觉效果。
3
Step 3
定制您的信息
通过选择一个“AI化身”来代表您的信息，增强视频的个性化和亲和力，为您的员工增添个人和可亲的触感。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频，并使用“纵横比调整和导出”功能优化视频，以适应各种内部沟通渠道，确保广泛的覆盖和参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

促进内部沟通和感激

使用HeyGen的AI化身制作激励和感谢视频，加强内部沟通，提高员工士气以实现更好的保留。

常见问题

HeyGen如何通过视频增强员工保留？

HeyGen作为一个有效的“员工保留视频生成器”，帮助组织创建引人入胜的“入职视频”和“个性化视频”。利用先进的“AI化身”，HeyGen帮助从第一天起就建立更强的联系，营造积极的工作体验。

HeyGen如何将文本转化为视频内容？

HeyGen是一个尖端的“AI视频平台”，能够高效地将“从脚本到视频”的文本转化。我们强大的“语音生成”和逼真的“AI化身”让您的书面内容栩栩如生，简化复杂的想法以实现有效的内部沟通。

HeyGen能否优化HR视频平台以进行培训和知识保留？

当然可以，HeyGen通过提供一个强大的工具来创建“培训视频”和促进“知识保留”，显著增强了“HR视频平台”。通过定制的“视频模板”和易于使用的功能，它简化了为内部沟通计划创建引人入胜的内容的过程。

HeyGen如何促进个性化和感激的内部沟通？

HeyGen使组织能够大规模创建高度“个性化的视频”和真挚的“感谢视频”。其功能包括“多语言支持”，确保您的“内部沟通”具有影响力并能引起每位员工的共鸣，营造感激文化。