员工政策视频制作工具，简化HR合规
快速创建引人入胜的政策更新，使用AI化身，确保清晰沟通并提高员工理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的吸引人视频，面向新员工和现有员工，概述关于数据隐私的基本合规培训视频。视觉风格应亲切，配有插图图形，音频语调应平和且令人安心，使用AI化身清晰有效地呈现信息。
为经理和团队负责人设计一个简洁的30秒解释视频，简化公司的复杂休假政策。视觉和音频风格应充满活力，配有动画视觉效果和欢快的背景音乐，使内容易于理解，并利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作。
制作一个50秒的欢迎视频，面向新员工，介绍公司的核心HR沟通原则。此入职视频应具有温暖和吸引人的视觉风格，配以高质量的库存镜头，伴随振奋人心的配乐，并使用HeyGen的多样化模板和场景打造专业外观。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化员工政策视频的制作？
HeyGen作为直观的“员工政策视频制作工具”，使HR团队能够快速制作引人入胜的“内部沟通”和“合规培训视频”。利用AI化身和从脚本到视频的功能，将复杂的政策轻松转化为清晰、有影响力的视频内容。
HeyGen可以帮助制作哪些类型的HR沟通视频？
HeyGen是一个多功能的“HR视频制作工具”，支持创建各种“HR沟通”视频，包括动态的“入职视频”、信息丰富的“招聘视频”和重要的“政策更新”。其视频模板和自动字幕简化了任何HR需求的制作。
HeyGen是否是非技术用户的有效AI视频制作工具？
是的，HeyGen被设计为一个对所有人都易于使用的“AI视频制作工具”，无论技术水平如何。我们的平台通过AI化身、从脚本到视频的功能和强大的媒体库简化了视频制作，使内部沟通的专业视频制作变得简单。
HeyGen是否支持创建多语言的合规培训视频？
当然，HeyGen通过强大的语音生成和多语言自动字幕功能，支持创建全面的“合规培训视频”。这确保了您的重要“政策更新”能够有效地覆盖多元化的员工群体，增强组织内的内部沟通。