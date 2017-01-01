员工政策视频制作工具，简化HR合规

快速创建引人入胜的政策更新，使用AI化身，确保清晰沟通并提高员工理解。

为所有员工创建一个45秒的视频，专业且友好地解释新的远程工作政策更新，结合清晰的屏幕文字和舒缓的背景音乐，以增强内部沟通。利用HeyGen的语音生成功能，确保一致且高质量的旁白。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的吸引人视频，面向新员工和现有员工，概述关于数据隐私的基本合规培训视频。视觉风格应亲切，配有插图图形，音频语调应平和且令人安心，使用AI化身清晰有效地呈现信息。
示例提示词2
为经理和团队负责人设计一个简洁的30秒解释视频，简化公司的复杂休假政策。视觉和音频风格应充满活力，配有动画视觉效果和欢快的背景音乐，使内容易于理解，并利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作。
示例提示词3
制作一个50秒的欢迎视频，面向新员工，介绍公司的核心HR沟通原则。此入职视频应具有温暖和吸引人的视觉风格，配以高质量的库存镜头，伴随振奋人心的配乐，并使用HeyGen的多样化模板和场景打造专业外观。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工政策视频制作工具的工作原理

通过引人入胜的政策视频简化HR沟通并确保合规。只需几个步骤即可轻松创建专业的入职和更新内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的政策信息。将文本粘贴到编辑器中，我们的从脚本到视频功能将为视频制作做好准备，确保观众的清晰度和准确性。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过从多样化的逼真AI化身中选择来增强参与度。这些主持人将以自然的声音阐述您的政策细节，使复杂信息更易于理解。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
使用我们广泛的媒体库中的相关图像、视频和背景个性化您的视频。应用您的品牌颜色和标志以保持一致的公司形象。
4
Step 4
生成并分享您的视频
通过自动字幕为视频提供可访问性，并以各种纵横比生成视频。轻松在内部沟通渠道中分享您的合规培训视频，以有效地通知您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加强公司文化和价值观

利用引人入胜的视频内容营造积极的工作环境，并传达重要的公司价值观和行为准则。

常见问题

HeyGen如何简化员工政策视频的制作？

HeyGen作为直观的“员工政策视频制作工具”，使HR团队能够快速制作引人入胜的“内部沟通”和“合规培训视频”。利用AI化身和从脚本到视频的功能，将复杂的政策轻松转化为清晰、有影响力的视频内容。

HeyGen可以帮助制作哪些类型的HR沟通视频？

HeyGen是一个多功能的“HR视频制作工具”，支持创建各种“HR沟通”视频，包括动态的“入职视频”、信息丰富的“招聘视频”和重要的“政策更新”。其视频模板和自动字幕简化了任何HR需求的制作。

HeyGen是否是非技术用户的有效AI视频制作工具？

是的，HeyGen被设计为一个对所有人都易于使用的“AI视频制作工具”，无论技术水平如何。我们的平台通过AI化身、从脚本到视频的功能和强大的媒体库简化了视频制作，使内部沟通的专业视频制作变得简单。

HeyGen是否支持创建多语言的合规培训视频？

当然，HeyGen通过强大的语音生成和多语言自动字幕功能，支持创建全面的“合规培训视频”。这确保了您的重要“政策更新”能够有效地覆盖多元化的员工群体，增强组织内的内部沟通。