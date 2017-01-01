员工概览视频生成器，轻松入职
无缝创建引人入胜的员工概览视频，从脚本到视频转换，实现一致的信息传递。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个动态的60秒产品介绍视频，面向潜在客户，展示新产品的关键特性和优势，采用简洁现代的视觉风格。叙述应由引人入胜的脚本驱动，通过HeyGen的文本转视频功能轻松转化为引人入胜的视频，并配有专业且充满热情的旁白。
为现有员工开发一个简洁的30秒内部更新视频，宣布新的公司政策或成就。这个专业且直接的概述，旨在让所有员工快速了解，应利用HeyGen的丰富模板和场景，建立一致的企业视觉风格，并以自信清晰的音频语调传达。
制作一个激励人心的90秒招聘营销视频，面向潜在的求职者，突出公司的文化和员工推荐。这个视觉丰富且情感动人的作品应利用HeyGen的语音生成功能，以温暖和邀请的语调阐述公司的价值观，并辅以多样化且激励人心的场景，激发职业成长的共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen通过我们的高级文本转视频AI生成器，使AI视频生成变得无缝。我们的平台利用先进的AI化身和AI语音生成器，以最小的努力将您的脚本变为现实。
我可以在HeyGen中自定义AI化身吗？
可以，HeyGen提供广泛的AI化身自定义选项，使您能够根据品牌风格完美调整其外观和声音。这使得在您的解释视频和其他内容中实现真正独特的动画角色，提升您的创意输出。
HeyGen提供哪些资源来启动视频创作？
HeyGen提供多种专业模板和直观的拖放编辑器，帮助您快速制作引人入胜的内容。这使得视频编辑变得简单，即使是初学者也能确保高效的工作流程。
我可以用HeyGen创建哪些类型的视频？
HeyGen适用于多种应用，包括动态产品介绍、引人入胜的入职视频和有影响力的营销内容。我们的AI视频生成器功能简化了您的制作过程，以满足多样化的沟通需求。