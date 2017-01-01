员工概览视频生成器，轻松入职

无缝创建引人入胜的员工概览视频，从脚本到视频转换，实现一致的信息传递。

想象一个45秒的欢迎视频，专为新员工设计，让他们的第一天不再感到畏惧。这个视频旨在帮助新员工融入公司文化，展示一个友好且穿着专业的AI化身，引导他们完成初步步骤，利用HeyGen的AI化身实现个性化且可扩展的介绍，同时保持轻松愉快且信息丰富的音频风格。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个动态的60秒产品介绍视频，面向潜在客户，展示新产品的关键特性和优势，采用简洁现代的视觉风格。叙述应由引人入胜的脚本驱动，通过HeyGen的文本转视频功能轻松转化为引人入胜的视频，并配有专业且充满热情的旁白。
示例提示词2
为现有员工开发一个简洁的30秒内部更新视频，宣布新的公司政策或成就。这个专业且直接的概述，旨在让所有员工快速了解，应利用HeyGen的丰富模板和场景，建立一致的企业视觉风格，并以自信清晰的音频语调传达。
示例提示词3
制作一个激励人心的90秒招聘营销视频，面向潜在的求职者，突出公司的文化和员工推荐。这个视觉丰富且情感动人的作品应利用HeyGen的语音生成功能，以温暖和邀请的语调阐述公司的价值观，并辅以多样化且激励人心的场景，激发职业成长的共鸣。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工概览视频生成器的工作原理

使用HeyGen的直观AI工具，轻松创建专业的员工概览视频、入职内容和解释视频。

1
Step 1
选择或创建您的脚本
首先从预设计模板中选择或直接输入您的内容。我们的文本转视频AI生成器将为您的叙述做好生产准备。
2
Step 2
自定义您的AI化身
通过选择多样化的AI化身来增强您的员工概览视频。自定义他们的外观并与您的脚本同步。
3
Step 3
添加旁白和媒体
利用AI语音生成器提供多语言的自然旁白。从我们的媒体库中整合相关视觉效果或上传您自己的内容以丰富内容。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的专业员工概览视频。轻松以所需的纵横比导出，准备在各个平台上分享作为AI视频生成器的输出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作专业的公司介绍

使用AI化身生成引人入胜的员工概览视频和公司介绍，让新团队成员立即感到受欢迎和知情。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频生成？

HeyGen通过我们的高级文本转视频AI生成器，使AI视频生成变得无缝。我们的平台利用先进的AI化身和AI语音生成器，以最小的努力将您的脚本变为现实。

我可以在HeyGen中自定义AI化身吗？

可以，HeyGen提供广泛的AI化身自定义选项，使您能够根据品牌风格完美调整其外观和声音。这使得在您的解释视频和其他内容中实现真正独特的动画角色，提升您的创意输出。

HeyGen提供哪些资源来启动视频创作？

HeyGen提供多种专业模板和直观的拖放编辑器，帮助您快速制作引人入胜的内容。这使得视频编辑变得简单，即使是初学者也能确保高效的工作流程。

我可以用HeyGen创建哪些类型的视频？

HeyGen适用于多种应用，包括动态产品介绍、引人入胜的入职视频和有影响力的营销内容。我们的AI视频生成器功能简化了您的制作过程，以满足多样化的沟通需求。