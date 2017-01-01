用员工入职视频制作工具革新入职流程
快速为新员工创建引人入胜的入职视频。将您的脚本转化为专业视频内容，使用从脚本到视频的功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的指导视频，旨在通过概述初始步骤和基本资源来“简化入职流程”。该视频应采用简洁、专业的视觉风格，配以易于理解的图形和自信、清晰的“从脚本到视频”旁白，使复杂信息易于理解和高效。
为每位新团队成员开发一个30秒的“个性化欢迎视频”，让他们的第一天难忘且“引人入胜”。视觉和音频风格应高度个性化和温暖，可能展示他们直接团队的简短友好片段。利用“语音生成”提供定制的问候，让每位新员工从一开始就感受到独特的重视。
制作一个50秒的快速指南视频，帮助新员工导航基本工具，作为一个初始“培训”模块，可以“轻松定制”以适应不同角色。采用实用的分步视觉方法，配以清晰的屏幕演示和精确的指导性旁白。通过在整个视频中加入“字幕/说明”确保可访问性和理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工入职流程？
HeyGen使人力资源团队能够快速创建引人入胜且个性化的新员工欢迎视频。我们的AI驱动功能简化了制作高质量入职视频的过程，有效涵盖公司价值观、政策和工作职能。
HeyGen是一个易于使用的入职视频制作工具吗？
是的，HeyGen设计为用户友好，允许您在线创建入职视频，无需丰富的视频制作经验。通过直观的视频模板、拖放功能和从脚本到视频的功能，为新员工定制引人入胜的内容变得简单。
我可以用HeyGen为不同的新员工个性化入职视频吗？
当然可以。HeyGen允许您使用品牌元素（包括标志和颜色）定制入职视频，并为不同角色或部门整合特定信息。您可以利用AI化身和语音生成，使每个视频对新员工来说既欢迎又相关。
HeyGen如何帮助简化培训和入职视频的制作？
HeyGen通过高效地将文本转换为专业视频，大大简化了基本培训和入职视频的制作。这确保了一个标准化的流程，以促进知识共享，并快速让新员工了解公司政策和技术教程。