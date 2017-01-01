员工入职视频制作工具：简化您的流程

提供个性化的入职视频，吸引新员工。利用逼真的AI化身进行有影响力的介绍，提高员工保留率和公司文化。

制作一个45秒的动画视频，向新员工介绍我们的公司文化，展示关键价值观和团队精神。这个引人入胜的入职视频应由一个友好的AI化身引导观众，并配有温暖的AI生成旁白，为我们的新员工留下一个令人愉快的第一印象。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的员工入职指导视频，解释如何使用我们的内部沟通平台。这个清晰简洁的指南应利用从脚本到视频的功能，确保准确性，配有专业的视觉效果和清晰的字幕/说明文字，以提高可访问性，展示无需技能即可创建有效的培训内容。
示例提示词2
制作一个30秒的振奋人心的视频，向新员工展示公司内独特的福利和成长机会，旨在提高员工保留率。该视频应利用HeyGen的模板和场景中的预制视频模板，并结合媒体库/库存支持中的积极素材，以充满活力的视觉风格和鼓舞人心的背景音乐呈现。
示例提示词3
为每位新员工制作一个20秒的个性化欢迎信息，直接来自团队领导，使用HeyGen的生成AI平台。这个温暖而专业的视频，展示一个由语音生成生成的定制信息的逼真AI化身，将使每位新员工在入职过程中感到特别被认可。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工入职视频制作工具的工作原理

通过动态、个性化的视频内容转变您的员工入职流程。轻松创建吸引人的体验，欢迎新团队成员并提高保留率。

1
Step 1
选择您的模板
从预制视频模板和场景库中选择，轻松启动您的员工入职视频。
2
Step 2
添加您的个性化信息
通过添加您的脚本轻松定制视频。利用先进的语音生成技术，使您的内容生动呈现，确保为新员工提供清晰和引人入胜的体验。
3
Step 3
应用您的品牌元素
使用品牌控制应用您的品牌独特标识，包括标志和颜色。这确保您的入职内容始终反映您独特的公司文化。
4
Step 4
导出和部署
通过使用纵横比调整和导出功能完成视频制作，准备好在我们的生成AI平台上开发的高质量内容，以便在任何分发渠道上使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养公司文化和愿景

通过引人入胜的视频激励新团队成员，有效传达您公司的使命、价值观和充满活力的文化。

常见问题

HeyGen如何简化员工入职视频的制作？

HeyGen使您能够轻松创建引人入胜的“员工入职视频”，即使“无需技能”。我们的“生成AI平台”简化了整个过程，使“入职”新员工成为一个无缝的体验。

我可以定制HeyGen的入职视频以反映我们的公司文化吗？

当然可以。HeyGen允许您通过定制品牌、标志和颜色来创建完美契合您“公司文化”的“个性化视频”。这确保您的“新员工”从第一天起就感到联系。

HeyGen为入职内容提供了哪些AI驱动的功能？

HeyGen利用先进的“AI驱动功能”，如“AI化身”和“AI生成旁白”，将您的“入职视频”生动呈现。我们的“文本到视频”功能高效地将脚本转化为动态的“动画视频”内容。

HeyGen是否提供快速制作入职视频的模板？

是的，HeyGen提供了一个“预制视频模板”库，以加速您的“员工入职视频制作”过程。这些模板结合“自动化工作流程”和“基于浏览器的编辑”，使专业“入职视频”的快速创建成为可能，从而提高“员工保留率”。