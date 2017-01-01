员工入职视频生成器：快速简便的AI视频
使用AI虚拟人简化新员工培训视频的创建，让您的培训在几分钟内生动呈现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源经理设计一段60秒的视频，旨在向远程员工介绍公司文化。视觉风格应温暖、欢迎且多元化，使用专业设计的“模板和场景”中的“动画角色”来吸引观众。音频需要友好、令人安心的旁白，以阐述核心价值观并促进归属感，使这些“入职视频”真正具有影响力。
为部门负责人开发一段30秒的教学视频，向他们的团队解释特定的新工具或流程。该视频需要清晰、简洁的视觉风格，配以显著的屏幕文字，将复杂信息转化为“文字转视频”元素，并辅以HeyGen的“媒体库/素材支持”中的专业素材。音频应具有信息性和权威性，使这次“入职培训”既吸引人又易于理解。
想象一段75秒的综合指南，为全球公司设计，作为“入职视频制作器”的示例，欢迎国际团队。视觉风格需要专业且流畅，展示多样化的背景以传达包容性。利用HeyGen强大的“语音生成”功能，提供清晰、可适应多语言的音频，并辅以“字幕/说明文字”以提高可访问性，确保每位新员工都能有效理解“入职培训”材料。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的入职视频的创建？
HeyGen通过提供多种预制视频模板，简化了创建有影响力的员工入职视频的过程。您可以轻松选择模板并进行自定义，快速制作专业且引人入胜的入职内容，大大简化了视频创建。
HeyGen为个性化入职视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的入职视频反映品牌形象。您可以使用自定义标志和颜色为视频加上品牌标识，并调整场景和内容，以创建个性化且有效的新员工入职体验。
HeyGen能否使用逼真的虚拟人生成AI入职视频？
是的，HeyGen允许您生成高质量的AI入职视频，展示逼真的AI虚拟人。这些先进的动画角色可以一致地传达您的信息，使HeyGen成为吸引新员工的有效AI入职视频制作工具。
HeyGen如何帮助将脚本转化为专业的入职培训视频？
HeyGen使用户能够轻松地将脚本转化为引人入胜的入职培训视频。只需创建您的脚本，HeyGen的文字转视频功能将生成旁白和视觉内容，让您快速制作专业的入职视频。