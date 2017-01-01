员工生命周期视频制作器：提升参与度和保留率

通过引人入胜的视频，变革人力资源，从招聘到离职，借助无缝的文本转视频技术。

创建一个60秒的个性化欢迎视频，使用AI化身为新员工送上温暖的问候和重要的第一天信息。该视频应采用专业但友好的视觉风格，生成清晰且引人入胜的旁白，目标是新员工和人力资源团队，以提升员工入职流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个引人入胜的90秒雇主品牌视频，面向潜在候选人和人才招聘团队，通过动态场景和员工推荐展示公司的企业文化。利用HeyGen的模板和场景，创造出充满活力和启发性的视觉风格，配以充满活力的背景音乐，从脚本无缝生成叙述。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒内部沟通视频，解释新的公司政策，面向所有现有员工。视频应保持清晰、信息丰富的视觉风格，使用简约的图形和专业的旁白，确保最大程度的理解，并利用自动字幕/说明和媒体库/素材支持相关的B-roll镜头。
示例提示词3
制作一个庆祝30秒的视频，表彰员工里程碑或团队成就，面向所有员工和高级领导，以提高员工满意度和保留率。该视频应具有振奋人心的视觉风格，使用明亮的色彩和欢快的音乐，易于通过纵横比调整和导出适应各种平台，并可快速从HeyGen的多样化模板和场景中组装。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工生命周期视频制作器的工作原理

通过动态和个性化的视频内容，简化您的HR沟通并在每个阶段提升员工参与度，从入职到离职。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先为员工入职或培训撰写您的信息。利用我们的脚本文本转视频功能，轻松将您的文字转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择模板和品牌
从专业的人力资源视频模板库中选择。使用可定制的品牌控制（标志、颜色）应用您的企业形象，确保每个视频都反映出您公司的独特风格。
3
Step 3
添加AI化身和旁白
通过逼真的AI化身增强您的视频，动态传达您的信息。这使您的内部沟通更具人性化，提升参与度，使您的内容令人难忘。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过自动字幕/说明完成您的视频，确保所有员工都能访问。轻松导出您完成的内部沟通视频，准备在所有平台上广泛分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加强雇主品牌和招聘

制作引人注目的视频内容，用于雇主品牌和人才招聘工作，通过有效展示公司文化和价值观吸引顶尖人才。

常见问题

HeyGen如何提升我们的员工生命周期视频和雇主品牌？

HeyGen使人力资源团队能够轻松创建引人入胜的员工生命周期视频，从入职到离职。利用AI化身和可定制的品牌选项，制作专业的品牌视频内容，增强您的雇主品牌和企业文化。

HeyGen提供哪些创意功能来生成引人入胜的人力资源视频？

HeyGen通过强大的AI驱动功能简化了人力资源视频的创建，如文本转视频生成和多样化的AI化身库。这使您能够快速制作高质量的动画模板，用于内部沟通和培训，无需广泛的视频编辑技能。

HeyGen能帮助创建个性化的新员工入职视频吗？

当然可以。HeyGen的平台非常适合制作个性化的欢迎视频和全面的入职视频。利用视频模板、全面定制和您的企业形象，让每位新员工从一开始就感到被重视和知情。

HeyGen是一个直观的平台，适合所有类型的内部沟通视频制作吗？

是的，HeyGen是一个直观的在线视频编辑器，任何人都可以用来创建专业的视频内容。轻松生成员工内容的视频工作流程，从公告到培训，使用预制模板和强大的动画功能，无需先前的视频经验。