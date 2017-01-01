员工生命周期视频制作器：提升参与度和保留率
通过引人入胜的视频，变革人力资源，从招聘到离职，借助无缝的文本转视频技术。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个引人入胜的90秒雇主品牌视频，面向潜在候选人和人才招聘团队，通过动态场景和员工推荐展示公司的企业文化。利用HeyGen的模板和场景，创造出充满活力和启发性的视觉风格，配以充满活力的背景音乐，从脚本无缝生成叙述。
制作一个简洁的45秒内部沟通视频，解释新的公司政策，面向所有现有员工。视频应保持清晰、信息丰富的视觉风格，使用简约的图形和专业的旁白，确保最大程度的理解，并利用自动字幕/说明和媒体库/素材支持相关的B-roll镜头。
制作一个庆祝30秒的视频，表彰员工里程碑或团队成就，面向所有员工和高级领导，以提高员工满意度和保留率。该视频应具有振奋人心的视觉风格，使用明亮的色彩和欢快的音乐，易于通过纵横比调整和导出适应各种平台，并可快速从HeyGen的多样化模板和场景中组装。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工生命周期视频和雇主品牌？
HeyGen使人力资源团队能够轻松创建引人入胜的员工生命周期视频，从入职到离职。利用AI化身和可定制的品牌选项，制作专业的品牌视频内容，增强您的雇主品牌和企业文化。
HeyGen提供哪些创意功能来生成引人入胜的人力资源视频？
HeyGen通过强大的AI驱动功能简化了人力资源视频的创建，如文本转视频生成和多样化的AI化身库。这使您能够快速制作高质量的动画模板，用于内部沟通和培训，无需广泛的视频编辑技能。
HeyGen能帮助创建个性化的新员工入职视频吗？
当然可以。HeyGen的平台非常适合制作个性化的欢迎视频和全面的入职视频。利用视频模板、全面定制和您的企业形象，让每位新员工从一开始就感到被重视和知情。
HeyGen是一个直观的平台，适合所有类型的内部沟通视频制作吗？
是的，HeyGen是一个直观的在线视频编辑器，任何人都可以用来创建专业的视频内容。轻松生成员工内容的视频工作流程，从公告到培训，使用预制模板和强大的动画功能，无需先前的视频经验。