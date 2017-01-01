员工生命周期生成器：掌握您的HR旅程
通过HeyGen的模板和场景，轻松利用动态视频内容提升员工体验并推动整个生命周期的人才保留。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的推荐风格视频，面向商业领袖和人力资源战略家，展示专注于员工体验如何改善员工保留率。视频应采用鼓舞人心和现代的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐和专业的旁白，展示与绩效管理相关的成功故事。突出使用HeyGen的媒体库/素材支持轻松添加引人注目的视觉效果。
开发一个简洁的30秒解释视频，专为人力资源顾问和团队负责人设计，讲解如何有效利用员工旅程映射工具来优化人力资源战略。视觉呈现应动态且简洁，采用信息图表风格元素，由AI化身直接简明地传达信息。利用HeyGen的模板和场景快速构建视觉吸引力强的解释，并辅以字幕/说明以提高可访问性。
制作一个50秒的积极向上且信息丰富的视频，面向人才招聘专家和人力资源通才，展示如何优化员工生命周期中的招聘和入职阶段以提升整体人才保留率。视觉和音频风格应明亮积极，包含逐步演示和乐观的背景音乐。展示HeyGen的文本转视频功能如何快速生成引人入胜的内容，并利用纵横比调整和导出功能进行多平台发布。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升员工生命周期体验？
HeyGen使人力资源专业人士能够为员工旅程的每个阶段创建引人入胜的视频内容，从动态招聘和入职到持续发展和人才保留。利用AI化身和可定制的模板和场景，提供一致且专业的沟通，提升整体员工体验。
AI视频代理在改善员工体验中扮演什么角色？
由HeyGen驱动的AI视频代理通过为招聘、入职、绩效管理和参与计划提供个性化信息来简化沟通。这种创新方法通过在员工生命周期中高效提供一致、高质量的信息，显著提升员工体验。
HeyGen能否帮助HR团队创建有效的人力资源战略内容？
当然可以。HeyGen提供工具，轻松将复杂的人力资源战略转化为引人入胜的视频内容。利用文本转视频功能和品牌控制，制作支持员工发展、增强参与度并加强人才保留战略的专业视频。
HeyGen是否提供适用于各个阶段的员工生命周期生成器？
虽然不是传统意义上自动化决策的“生成器”，但HeyGen作为一个强大的内容创作平台，为员工生命周期的所有阶段生成多样化的视频内容。它提供AI化身、语音生成和可定制的模板和场景，快速制作对入职、绩效管理、发展等有影响力的视频。