您的首选员工学习视频制作工具，快速培训
轻松创建引人入胜的培训视频。利用我们的拖放式视频构建器，结合可自定义的模板和场景，实现快速制作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的入职视频，帮助经理高效地向新团队成员介绍部门工作流程。利用动态视觉风格和欢快的音轨，借助HeyGen的培训视频模板和从脚本到视频的功能快速制作出精美内容。
制作一段简洁的30秒销售培训视频，为团队成员提供最新产品功能的快速回顾。视频应具有快节奏、现代化的视觉风格，配以简洁的旁白，并通过HeyGen的字幕/字幕功能和媒体库/素材支持增强视觉效果。
为内部IT支持人员制作一段75秒的教程视频，逐步演示新软件的安装过程。采用详细、清晰的视觉风格和冷静的解说，确保视频通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，并利用从脚本到视频的功能高效创建内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化员工培训视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能简化了制作引人入胜的员工培训视频的过程。其直观的平台是一个强大的培训视频制作工具，帮助您快速为员工制作高质量的内容。
我可以根据特定的学习需求定制培训视频吗？
当然可以，HeyGen为您的培训视频提供广泛的定制选项。您可以利用各种培训视频模板，加入语音生成和字幕，确保您的教程视频为所有员工量身定制且易于访问。
我可以用HeyGen制作哪些类型的员工学习视频？
使用HeyGen，您可以制作各种员工学习视频，包括入职视频、销售培训视频和全面的教程视频。拖放式视频构建器使您能够轻松为员工制作多样化的内容。
HeyGen适合所有需要培训视频的企业吗？
是的，HeyGen是一个理想的员工学习视频制作工具，适合各种规模的企业，旨在高效创建培训视频。其功能如媒体库支持和品牌控制，确保您的视频编辑体验对所有员工来说都是无缝且专业的。