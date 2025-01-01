员工教学视频生成器：快速创建引人入胜的培训视频

转变员工培训和入职流程；使用AI驱动的文本转视频功能轻松创建引人入胜的教学视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有员工开发一段90秒的教学视频，详细介绍新软件功能的推出。该视频应采用清晰的分步骤视觉风格，配合直观的屏幕录制和通过HeyGen的文本转视频功能生成的冷静、权威的AI配音，确保为每个人提供精确的视频文档。
示例提示词2
创建一段45秒的合规培训更新视频，面向所有员工进行年度更新。视觉风格必须正式但易于接近，利用HeyGen的专业AI化身，以严肃但引人入胜的语气简明提醒关键法规和最佳实践，帮助学习与发展团队强化重要信息。
示例提示词3
设计一段75秒的知识分享视频，展示内部团队的创新最佳实践，旨在激励其他部门提高效率。这个动态视频应利用HeyGen的多样化模板和场景，呈现明亮的视觉效果和鼓舞人心的AI声音，创建培训视频，促进协作学习并庆祝内部成功。
复制提示
复制提示
粘贴到创建框中
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工教学视频生成器的工作原理

通过AI简化引人入胜的员工培训视频的创建，将复杂的指令轻松转化为清晰、专业的内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的培训内容。利用文本转视频功能，从文本中即时生成动态视觉效果。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的AI化身中选择一位来传递您的信息，为您的员工培训视频增添人性化的触感。
3
Step 3
应用您的品牌
整合您独特的品牌控制，包括标志和公司颜色，以确保您的教学视频与您的组织身份一致。
4
Step 4
导出和分发
完成您的专业员工培训内容，并使用纵横比调整和导出功能，将其传递到您所需的所有平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂指令

.

将复杂的操作程序和技术信息转化为易于理解的视频指令，适用于所有员工。

常见问题

HeyGen如何简化员工教学视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，大大简化了高质量员工教学视频的制作。它高效地将脚本转化为引人入胜的培训视频，大幅减少视频制作的时间和精力。

HeyGen提供了哪些功能来增强员工培训视频？

HeyGen为用户提供AI化身、逼真的AI配音和文本转视频功能，使得无需复杂拍摄即可创建专业的培训视频。多语言视频支持进一步确保您的员工培训内容对全球多元化团队具有影响力。

HeyGen如何支持学习与发展团队扩大其培训项目？

HeyGen为学习与发展团队提供了一个强大的平台，通过可定制的模板和直观的界面制作可扩展的员工培训内容。这提升了知识共享的效率，并提高了员工在入职和合规培训等关键领域的学习参与度。

HeyGen可以用于生成详细的视频文档和标准操作程序吗？

当然可以。HeyGen是创建全面视频文档、标准操作程序（SOP）和用户指南的理想员工教学视频生成器，操作极为简便。您可以结合屏幕录制和AI生成的视频片段，构建一个广泛的教程视频库，有效地阐明复杂的员工程序和技术培训。