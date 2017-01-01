创建一个45秒的欢迎入职视频，旨在介绍员工手册的基本部分。视觉风格应现代且友好，使用明亮的色彩和简洁的图形，配以欢快的背景音乐和清晰友好的AI化身声音。该视频利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，有效地将“入职视频”的关键内容从“员工手册视频”中转化为引人入胜的介绍。

生成视频