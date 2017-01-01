员工手册视频制作器：提升合规性和参与度
通过使用HeyGen的AI化身即时创建引人入胜的视频，简化政策更新和人力资源培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的60秒政策更新视频，面向所有现有员工，强调员工手册中的关键变化，以确保公司范围内的合规性。视觉呈现应专业且直截了当，使用信息图表风格的动画以提高清晰度，配以冷静权威的语音生成和支持的字幕/说明文字，以便让复杂的“政策视频”在“内部沟通”中易于理解。
设计一个引人入胜的30秒培训视频，针对需要特定模块复习的员工，重点关注特定的工作流程或过程。采用动态和快节奏的视觉风格，快速剪辑和引人入胜的动画元素从媒体库/库存支持中选择，配以充满活力的语音解说。利用HeyGen的模板和场景可以帮助人力资源团队通过快速制作有针对性的“培训视频”来“简化工作流程”。
制作一个引人注目的50秒视频，展示公司的核心价值观和文化，源自“员工手册视频制作器”内容，旨在让潜在和新员工感受到强烈的归属感。视觉和音频美学应具有启发性和温暖感，结合激励人心的镜头和友好、邀请的声音。确保视频针对各种平台进行优化，使用纵横比调整和导出，通过从脚本到视频的文本转换，将简单的脚本转化为有影响力的“内部沟通”作品。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化员工手册视频的制作？
HeyGen作为一个直观的员工手册视频制作器，允许人力资源团队快速将复杂的政策转化为引人入胜的入职视频。借助AI驱动的工具和从脚本到视频的功能，您可以轻松制作专业的培训视频和政策更新。
HeyGen提供哪些功能来定制政策视频？
HeyGen提供广泛的视觉元素定制，包括AI化身和自然语音选项，使您的政策视频栩栩如生。您还可以应用品牌控制，如公司标志和颜色，确保一致的内部沟通。
HeyGen可以用于制作其他类型的人力资源培训视频吗？
当然可以，HeyGen是一个多功能的视频编辑工具，可以简化各种人力资源内容的工作流程，包括全面的入职视频和合规培训。利用模板和媒体库为您的团队创建引人入胜的视觉内容。
HeyGen如何确保内部沟通视频的可访问性和专业输出？
HeyGen通过提供自动字幕/说明文字和纵横比调整，确保您的内部沟通视频的专业输出。这使得人力资源团队能够高效地在各种平台上分发高质量、可访问的政策视频。