Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的专业“内部沟通”视频，面向所有现有员工，旨在宣布公司重大成就或即将开展的计划。视觉风格必须简洁且具有企业感，利用逼真的“AI化身”以自信的语气传递关键信息，配合清晰、权威的“语音生成”有效传达重要更新，促进“员工参与视频”。
为特定团队开发一个30秒的庆祝“动画视频”，突出最近的项目成功或团队里程碑。视觉风格应活泼且充满活力，结合有趣的图形和引人入胜的动画，从“媒体库/素材支持”中同步一段欢快的背景音乐和简洁的“字幕/说明”，确保每位团队成员都能享受这段快速的认可时刻，来自“员工参与视频制作器”。
如何制作一个50秒的信息性“培训视频”片段，针对特定团队成员，直接提供来自主题专家的快速提示或最佳实践？该视频应采用简洁直接的视觉风格，主要通过“从脚本到视频”高效地将书面内容转化为精美的演示，配合冷静清晰的“语音生成”来自“AI视频制作器”以增强理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我在员工参与视频中的创作过程？
HeyGen通过利用先进的AI视频制作功能，帮助您提升员工参与视频的创作输出。您可以选择多样化的视频模板，生成专业的语音，并利用AI化身将您的信息生动呈现，使视频创作过程高效且富有启发性。
我可以使用HeyGen创建哪些类型的内部沟通视频？
通过HeyGen的AI驱动平台，您可以轻松创建各种内部沟通视频，包括引人入胜的入职视频、全面的培训视频和动态的公司文化视频。其直观的拖放视频编辑器和现成的视频模板简化了各种组织需求的内容制作。
HeyGen是否允许在包含AI化身的视频中保持品牌一致性？
当然，HeyGen支持强大的品牌控制，以确保您的视频即使在包含AI化身的情况下也能保持一致的品牌形象。您可以轻松整合公司的标志和品牌色彩，确保每个员工参与视频都反映出您独特的企业美学。
HeyGen的AI视频制作器如何协助HR团队创建内容？
HeyGen的员工参与视频制作器通过自动化复杂任务简化了HR团队的内容创建。AI文本转语音、脚本生成和可定制的视频模板等功能使HR专业人员能够快速制作高质量的内部沟通和培训材料，而无需广泛的视频编辑经验。