员工参与培训视频生成器：激发团队潜力
使用AI化身轻松创建有影响力的员工参与培训视频，吸引您的员工。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段60秒的有影响力的教学视频，专为寻求可操作策略的员工设计，以提高个人和团队的参与度。视觉效果应结合动态屏幕录制的协作工具演示和引人入胜的动画图形，配以清晰、友好且激励人心的旁白。强调HeyGen强大的旁白生成能力如何为任何员工参与培训视频提供一致的高质量音频。
开发一段30秒的简洁宣传视频，目标受众为L&D专业人士和探索高效培训解决方案的企业主。视频应展示从入职到技能发展的各种培训场景的快速剪辑，具有简洁专业的美学风格。旁白应具有说服力和自信，强调HeyGen的现成模板和场景如何加速专业培训内容的创建。
设计一段50秒的深刻视频，面向拥有多元化员工的全球组织，重点介绍如何定制培训内容以实现最大影响。视觉呈现应丰富且包容，展示不同语言的AI化身，配以显著的文字叠加。语气应平和且信息丰富，引导观众了解HeyGen如何轻松定制视频，并通过自动生成的字幕/说明确保更广泛的覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工参与培训视频？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，帮助您高效创建引人入胜的员工参与培训视频。利用AI化身和文本转视频转换，将您的内容转化为动态、专业的培训模块，提高学习者的保留率。
是什么让HeyGen成为HR有效的培训视频生成器？
HeyGen是一个强大的AI人力资源培训视频制作工具，简化了创建过程。通过可定制的视频模板和无缝的文本转视频转换，您无需具备广泛的编辑技能即可生成高质量的教学视频。
HeyGen是否支持企业学习和入职培训的定制化？
是的，HeyGen为企业学习和入职培训提供广泛的定制化选项。您可以使用AI化身、各种旁白进行个性化视频制作，甚至可以与您的LMS集成，确保量身定制的多语言培训体验。
我可以使用HeyGen将现有的培训材料转换为视频吗？
当然可以。HeyGen的AI视频平台允许您轻松将PDF、PowerPoint和脚本转换为动态视频。结合屏幕录制，生成专业脚本，并添加字幕，以高效创建全面的培训内容。