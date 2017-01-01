员工发展视频制作工具：提升培训与技能

使用从脚本到视频功能快速创建引人入胜的员工培训视频，实现高效且有影响力的学习。

人力资源部门希望制作一段1分钟的员工发展视频，欢迎新员工，介绍公司价值观和初步工作流程。这个微学习视频将采用友好、专业的视觉风格和鼓励性的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象提供个性化的问候和解释。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
技术团队需要一个90秒的培训视频，以解密复杂的软件更新。通过清晰的教学视觉效果和清晰的音频，HeyGen强大的旁白生成功能可以将详细的脚本转化为清晰简明的指令，确保所有细节都能有效传达。
示例提示词2
学习与发展专业人员需要快速制作一个2分钟的专业发展模块，内容涉及更新的合规指南，供全体员工使用。这个重要的员工培训视频需要企业化但易于理解的视觉和音频呈现，HeyGen的现成模板和场景可以快速创建和部署。
示例提示词3
为了提升领导能力，市场经理希望制作一个45秒的微学习视频，简要介绍有效的反馈技巧给团队领导。采用现代、动态的视觉风格和激励人心的配乐，HeyGen的从脚本到视频功能可以无缝地将书面内容转化为有影响力且易于分享的演示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工发展视频制作工具的工作原理

快速高效地创建引人入胜且专业的员工发展视频。通过丰富的视觉培训内容赋能您的团队，推动学习和成长。

1
Step 1
使用模板创建您的项目
从专业模板库中选择或从头开始。我们直观的界面让您可以快速布局内容，以实现有影响力的员工发展。
2
Step 2
选择一个引人入胜的AI虚拟形象
从多样的AI虚拟形象中选择一个来传达您的信息。这些虚拟形象有助于保持参与度，并为您的培训视频增添专业且人性化的触感，无需摄制团队。
3
Step 3
添加您的品牌视觉识别
使用品牌控制应用公司的标志、颜色和字体，确保每个视频完全符合您的企业指南并增强品牌识别度。
4
Step 4
导出到任何平台
完成您的视频并以各种纵横比和分辨率导出。轻松在您首选的学习平台上分享高质量的员工培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂信息给员工

利用AI视频工具简化复杂的概念和流程，使员工发展内容更清晰易懂。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的员工培训视频？

HeyGen利用先进的AI视频工具，包括AI虚拟形象和从脚本到视频功能，将您的内容转化为专业且引人入胜的员工发展培训视频。我们的平台简化了多媒体创作，支持有效的学习与发展计划。

HeyGen为我的员工发展内容提供哪些品牌控制？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和其他视觉元素融入员工培训视频中。您可以利用我们多样的模板，确保所有教学内容保持一致的品牌形象。

HeyGen能否帮助简化微学习视频的制作？

是的，HeyGen旨在提高教育效率，快速制作微学习视频。AI虚拟形象和旁白生成等功能大大缩短了制作时间，使创建有影响力的短篇员工培训视频变得更加容易。

除了标准培训，我还能用HeyGen创建哪些其他类型的视频内容？

使用HeyGen，您可以创建多种内容，包括详细的视频文档、屏幕录制教程和在线课程的互动视频。我们强大的视频编辑工具和生成式AI平台支持多样的多媒体创作需求，以促进知识共享。