员工简报视频制作工具，快速创建引人入胜的内容

利用先进的文本到视频功能，将您的脚本瞬间转化为专业的员工简报视频，提高参与度和信息保留率。

制作一个60秒的内部沟通欢迎视频，使用一个引人入胜的AI化身，以专业且清晰的视觉和音频风格介绍公司价值观，利用HeyGen的AI化身功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的安全培训视频，旨在通过实用的视觉风格和清晰的屏幕文字提高信息保留率，使用HeyGen的字幕功能增强可访问性和信息强化。
示例提示词2
设计一个90秒的友好且信息丰富的入职视频，展示公司文化，使用HeyGen的模板和场景功能高效构建，保持品牌一致的视觉和音频风格。
示例提示词3
制作一个75秒的动态员工培训视频，针对市场部门，教育他们关于新软件功能，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速创建，采用结构化的教育视觉和音频风格。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工简报视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的高质量员工简报视频，以改善内部沟通并提高团队的信息保留率。

1
Step 1
从模板创建您的视频
首先从各种为内部沟通设计的可自定义模板中选择。这个HeyGen功能帮助您快速构建信息，以达到最大影响。
2
Step 2
选择您的AI化身和脚本
选择一个引人入胜的AI化身来呈现您的简报，并轻松将文本脚本转化为专业配音，确保一致且清晰的传达。
3
Step 3
应用您的品牌和增强功能
通过使用品牌控制来添加您的标志和自定义颜色，保持品牌一致性。通过自动生成的字幕增强清晰度，使您的信息对每个人都可访问。
4
Step 4
导出并与您的团队分享
一旦视频完成，导出并以适合内部平台或学习管理系统的各种格式分享视频，确保您的信息传达给每位员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的内部信息

为领导信息、公司更新或文化简报制作引人入胜且激励人心的视频，培养积极和统一的团队精神。

常见问题

HeyGen如何提升我们的内部沟通和培训计划？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，旨在成为您终极的员工简报视频制作工具。它简化了引人入胜的员工培训视频和入职视频的制作，显著提高了内部沟通中的信息保留率。通过利用AI，HeyGen将静态内容转化为动态的视觉学习体验。

使用HeyGen制作的视频有哪些自定义选项？

使用HeyGen，您可以获得广泛的品牌控制，以确保您的视频完美契合公司的身份。利用可自定义的模板并整合您的标志、颜色和字体，制作出一致且专业的AI视频。您还可以从多样的AI化身中选择，以有效地代表您的品牌，确保每个视频都反映出您独特的风格。

我可以轻松地用HeyGen从文本创建高质量的AI视频吗？

当然可以，HeyGen通过其文本到视频功能使创建高质量的AI视频变得简单。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，HeyGen就能在几分钟内生成一个带有专业配音的精美视频。这个高效的视频制作工具使任何人都能在不具备复杂视频编辑技能的情况下制作引人入胜的内容。

HeyGen如何支持全球观众并分享创建的视频？

HeyGen通过提供自动字幕来增强可访问性和理解力，从而实现广泛的覆盖。此外，其创新的一键翻译功能使您能够轻松地为全球团队调整视频。一旦视频完善，您可以轻松地在各种平台上导出和分享视频，甚至可以将其与现有的学习管理系统集成，实现无缝分发。