解锁同理心：您的情商总结视频制作器
制作具有表现力的AI化身的情感强烈的培训视频，以引人入胜的视觉叙事方式呈现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的“同理心视频”，面向医疗专业人士，展示积极倾听如何促进更好的患者结果。视觉和音频风格应温暖而富有同情心，采用柔和的色彩、轻柔的背景音乐和富有表现力的人物。利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能，创造真实的情感理解场景，帮助观众与叙述产生共鸣。
为学生或在线课程创作者制作一个30秒的“教育视频”，总结情商的一个方面，如自我意识。采用动态、多彩和现代的视觉风格，配以充满活力的背景音乐。通过HeyGen的字幕/字幕功能确保清晰和易于理解，并从各种专业模板和场景中选择，以创建引人入胜的视觉内容。
为小企业主或营销团队开发一个75秒的视频，展示情商如何改善客户关系并促进人际连接。选择精致、现代的视觉风格，配以流畅的过渡和自信、专业的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持，最大化您的创意引擎，提供多样化的视觉效果，并使用纵横比调整和导出功能，为各种平台定制视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频制作？
HeyGen作为一个强大的创意引擎，能够从脚本到最终制作实现端到端的视频生成。用户可以利用AI化身和文本转视频功能，轻松制作引人入胜的视觉内容，成为强大的视频培训和教育视频工具。
HeyGen能否生成用于视觉叙事的表现力角色？
是的，HeyGen允许您生成表现力的AI化身，使您的视觉叙事栩栩如生。这些表现力角色可以传递引人入胜的视觉内容，使您的信息在各种创意应用中更具影响力。
HeyGen为创建动画解释视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen通过广泛的模板和场景以及强大的自定义品牌控制，提供了动画解释视频的广泛自定义选项。您可以个性化您的视觉风格，以制作与您的品牌完美契合的引人入胜的内容。
HeyGen如何支持视频中的旁白生成和可访问性？
HeyGen提供先进的旁白生成功能，允许您自定义语气和传递方式，以传达有影响力的信息。此外，自动字幕确保您的引人入胜的视觉内容对更广泛的观众可访问，增强了端到端的视频生成过程。