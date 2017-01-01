应急程序视频制作器：快速创建救生培训

通过可定制的模板快速创建引人入胜的安全培训视频和应急响应指南，提高理解和记忆。

制作一段90秒的教学视频，详细介绍新办公室员工和访客的关键火灾疏散程序，重点关注有效的工作场所安全。视觉风格应简洁明了，展示一个AI虚拟形象清晰地演示每个步骤，并配有冷静而简洁的语音解说，解释紧急程序和出口路线。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段1分钟的公益广告，重点介绍高风险地区居民的基本地震准备措施。利用引人入胜的视觉演示，可能是动画，来展示“趴下、掩护、抓牢”技术，配以令人安心但坚定的音频语调。视频应使用HeyGen的模板和场景以保持一致的品牌形象，并配有清晰的字幕/说明文字以确保每个人都能理解重要的安全指南。
示例提示词2
制作一段120秒的合规培训视频，概述实验室环境中化学品泄漏的详细应急响应程序。视觉设计应高度逼真和专业，使用媒体库/库存支持模拟环境，同时由精确和技术性的声音引导观众完成每个控制和清理步骤。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保复杂的应急程序直接准确地翻译到培训材料中。
示例提示词3
设计一段45秒的动画应急程序视频，演示成人的海姆立克急救法。此视频旨在提高一般员工的培训参与度，展示一个友好的AI虚拟形象以清晰、简洁的方式执行步骤，并配有鼓励且易于理解的语音解说。视觉风格应明亮且易于接近，确保考虑到各种公司通信平台的纵横比调整和导出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

应急程序视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具高效创建引人入胜且合规的安全培训视频，确保您的团队为任何紧急情况做好准备。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写您的应急程序脚本。利用AI视频脚本生成器高效地构建您的关键安全信息，以实现清晰的沟通。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过引人入胜的视觉效果增强视频的清晰度。从多样化的AI虚拟形象和场景库中选择，以视觉展示关键的应急程序。
3
Step 3
应用语音和品牌
通过真实的叙述使您的脚本栩栩如生。生成逼真的AI语音解说，并应用您组织的品牌，包括标志和颜色，以实现专业的效果。
4
Step 4
导出和分发
完成您的应急视频并准备分发。使用纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的无缝兼容性，增强培训参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升安全培训的参与度

.

利用AI虚拟形象和动态内容创建引人入胜的安全培训视频，积极吸引员工，提升对重要应急信息的记忆。

background image

常见问题

HeyGen如何简化应急程序视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频制作器，可以快速制作关键的应急程序视频和安全培训视频。利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，快速将您的脚本转化为引人入胜的教学视频，确保重要信息的快速传递。

HeyGen提供了哪些功能来增强安全培训的参与度？

HeyGen通过逼真的AI虚拟形象和可定制的模板显著提高了工作场所安全和合规培训的参与度。这些工具促进了基于场景的学习，并提供清晰的视觉效果，使应急响应视频对员工更具影响力和记忆性。

HeyGen能否帮助企业在应急程序中保持品牌一致性？

当然可以，HeyGen使企业能够在其应急程序和灾难准备公益广告中保持品牌控制。通过可定制的模板以及整合您的标志和品牌颜色，每个应急响应视频都能反映出您组织的身份，加强信任和识别。

HeyGen如何确保应急培训的可访问性和广泛分发？

HeyGen通过AI语音解说和AI字幕生成器等功能支持关键安全培训视频的广泛分发和可访问性。这些功能确保您的应急准备内容清晰易懂，能够被多样化的观众接受，并轻松集成到LMS平台中以实现全面覆盖。