制作一段90秒的紧急程序视频，专为新入职的办公室员工设计，清晰地说明火灾疏散路线和集合点。视频风格应专业且简洁，配以由AI化身提供的冷静、信息丰富的旁白，作为基础的安全培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段2分钟的紧急响应培训视频，面向工厂工人，详细介绍常见轻微伤害的即时急救程序。这段引人入胜的培训视频应采用实用的分步骤视觉风格，配有屏幕演示，并通过字幕/说明确保在嘈杂的工业环境中也能清晰易懂。
示例提示词2
为IT和行政人员制作一段60秒的AI安全培训视频，详细说明网络安全漏洞的即时响应协议。这段专业培训内容应采用紧迫、简洁的视觉风格，利用HeyGen的专业模板和场景快速开发，清晰传达关键步骤。
示例提示词3
为学校学生和教职员工制作一段45秒的紧急程序视频，清晰展示地震安全演习。视频的视觉和音频风格应令人安心但坚定，提供清晰易懂的指示，并通过专业的旁白生成有效传达重要的安全措施给多元化的观众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

紧急程序视频生成器的工作原理

快速创建专业且引人入胜的紧急程序视频，以AI驱动的效率提升安全培训和准备工作。

1
Step 1
创建您的脚本
粘贴您的紧急程序脚本或详细说明。我们的平台利用从文本到视频的功能，立即将您的文本内容转换为基础视频草稿，简化构建引人入胜的培训视频脚本的过程。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的逼真AI化身和动态场景库中选择，以拟人化您的讲师和紧急场景，确保您的信息清晰且专业地传达。
3
Step 3
增强音频和文本
利用我们的旁白生成功能，添加清晰、自然的多语言指示，确保您的程序被普遍理解。您还可以集成字幕以实现最大可访问性。
4
Step 4
生成并部署
生成您的完整视频，准备立即部署。我们的生成器帮助您创建有影响力的紧急响应培训视频，轻松集成到您现有的安全计划中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全协议

将复杂的安全和紧急协议转化为清晰、易懂且有效的AI生成视频指示。

常见问题

HeyGen如何高效创建引人入胜的安全培训视频？

HeyGen通过将“培训视频脚本”转化为动态内容，帮助您快速制作专业且“引人入胜的培训视频”。利用“从文本到视频的功能”和“模板与场景”库，您可以轻松简化关键“安全培训视频”的创建过程。

HeyGen提供哪些功能用于生成紧急程序视频？

HeyGen是一个强大的“紧急程序视频生成器”，提供全面的工具套件用于关键指令。您可以利用逼真的“AI化身”清晰地呈现信息，通过“提示原生视频创建”确保您的“紧急响应培训视频”既信息丰富又引人入胜。

HeyGen适合制作专业的紧急响应培训视频吗？

当然，HeyGen旨在提供“专业培训内容”，非常适合“紧急响应培训视频”。通过品牌控制、可定制的“AI化身”和高质量的“旁白生成”等功能，HeyGen确保您的安全信息以权威和清晰的方式传达。

HeyGen能否为培训内容添加字幕和旁白等辅助功能？

是的，HeyGen通过自动添加准确的“字幕/说明”和强大的“旁白生成”功能，增强了“AI安全培训视频生成器”输出的可访问性。这些功能确保您的“个性化视频”被更广泛的观众理解，使您的“安全”内容具有普遍的有效性。