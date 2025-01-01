为刚接触电子邮件营销的小企业主创建一个1分钟的入门视频教程，演示如何设置他们的第一个活动。视觉风格应明亮且鼓舞人心，使用清晰的屏幕文字和友好、积极的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键步骤，并通过从脚本到视频的转换高效生成教学内容，使成为电子邮件营销教程视频制作者的过程对所有人都可及。

