开发一段2分钟的解释性视频，面向电气工程师和设施经理，深入探讨“电弧闪络研究”的复杂性及其在综合“电力系统分析”中的整合。视觉风格应包含详细的技术动画和图表，并配有屏幕字幕/说明以强化关键数据点。音频应保持严肃、信息丰富的语气，阐明风险和缓解策略。
制作一段60秒的培训视频，专为新电气技术员和工程学生设计，介绍“保护装置协调”的原理。视觉方法应高度吸引人和互动，利用AI化身将复杂概念分解为易于理解的步骤。音频应轻松明快，使技术学习变得易于接受和愉快。
制作一段45秒的信息视频，面向现场技术员和项目工程师，说明正确设计的“接地系统”的基本重要性及其在“系统建模”中的作用。视觉风格应动态，展示清晰的图形和示意图，通过从脚本到视频的文本转换实现一致而有影响力的信息传递。音频应清晰简洁，突出实际应用和好处。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化电气系统准备技术培训视频的制作？
HeyGen使用户能够快速生成高质量的“培训视频”，用于“电气系统准备”等复杂主题，使用“从脚本到视频的文本”功能。这使得复杂细节的高效沟通成为可能，并配有专业的“AI化身”。
HeyGen支持制作关键电气安全和NFPA 70E合规性视频的验证功能有哪些？
HeyGen通过精确的“旁白生成”和自动“字幕/说明”等功能确保“电气安全”和“NFPA 70E合规性”内容的清晰度。这些工具有助于加强所有观众对技术主题的理解。
HeyGen能否简化复杂的电力系统分析和接地系统概念的解释？
当然可以，HeyGen的平台，包括其广泛的“媒体库”，使创作者能够直观地表达诸如“电力系统分析”和“接地系统”等详细概念。“AI视频代理”有效地将技术脚本转化为引人入胜的视觉解释。
HeyGen如何协助创建高级电气工程标准和系统建模的信息视频？
HeyGen旨在轻松解释诸如“电气工程标准”和“系统建模”等复杂主题。用户可以利用“AI化身”和“从脚本到视频的文本”来制作符合技术准确性的精确内容，确保清晰的沟通。