教师教育视频：提升学习与参与
通过创建动态、符合课程标准的视频，使用逼真的AI化身，转变您的教学实践，提升学生参与度和专业发展。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为教育工作者设计的60秒解释视频，帮助他们将符合课程标准的视频整合到教学计划中。视觉风格应鲜明且信息丰富，展示多样化的AI化身演示各种课堂资源。音频将采用友好且具有教育意义的旁白，确保为学前至12年级学校提供清晰的解释。
为教师开发一个简洁的30秒教程，讲解如何轻松创建和定制课程以提高学生参与度。该视频应采用明亮、吸引人的视觉风格，配以快速示例和屏幕文字，并由充满活力且亲切的声音支持。利用HeyGen的字幕功能使内容对所有学习者都可访问。
为教师制作一个引人入胜的50秒分享视频，展示在线社区中的创新教学和学习实践。视觉风格应专业且亲切，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的高质量镜头，与课堂场景产生共鸣。音频将采用对话式的专家语气，并配有激励人心的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助教育工作者创建引人入胜的学习内容？
HeyGen通过将文本转换为动态演示，结合“AI化身”和“语音生成”，使教育工作者能够轻松制作高质量的“教师教育视频”，从而提升“学生参与度”并简化“课堂资源”的创建。
AI化身在专业发展材料中扮演什么角色？
HeyGen的“AI化身”为“专业发展”视频提供了一致且专业的面貌，使机构能够“定制课程”并传递有影响力的“教育内容”，无需传统拍摄。这确保教师获得清晰、品牌化的指导。
HeyGen能否帮助创建适用于各个学科领域的课程标准视频？
当然可以，HeyGen通过直观的“模板”和丰富的“媒体库”使教育工作者能够快速生成适用于多种“学科领域”的“课程标准视频”。这一简化流程支持“学前至12年级学校”有效“课程计划”的开发。
HeyGen如何支持课堂资源的高效制作？
HeyGen通过将脚本转化为带有“字幕”和“语音生成”的视频，简化了多样化“课堂资源”的高效制作。教育工作者可以通过简单的“纵横比调整”和导出选项“创建课程”和“定制课程”以适应各种平台。