学生教育视频：参与并学习
通过引人入胜的学习体验激发学生的好奇心。使用HeyGen强大的AI化身开发动态、符合课程标准的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为中学生开发一个简洁的60秒教育视频，总结如美国革命这样的关键历史事件；使用动态运动图形和清晰的解说，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保内容符合课程标准。
制作一个面向低年级学生的30秒愉快的“如何”视频，以活泼的卡通视觉风格和鼓励的声音演示正确的洗手技巧，利用HeyGen的字幕/说明文字增强所有观众的学习体验。
为高中生设计一个信息丰富的60秒教育视频，快速概述经典小说的文学分析；使用专业、简洁的设计和插图图形以及权威的声音，整合HeyGen的媒体库/素材支持以丰富所呈现的内容知识和技能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强学生的教育视频？
HeyGen通过使用逼真的AI化身和从文本到视频技术，帮助教育者为学生创建动态的教育视频。这将传统课程转变为更具吸引力的学习体验，吸引学生的注意力并提高对复杂主题的理解。
教师可以用HeyGen创建哪些类型的课程？
教师可以使用HeyGen创建多样化的课程，从综合在线课程和“如何”视频到简洁的教育内容以用作课堂资源。该平台提供多样化的模板和自定义选项，以适应不同学科和年级的各种教学需求。
HeyGen是否支持根据特定学习目标定制在线视频课程？
是的，HeyGen允许广泛定制在线视频课程以符合特定学习目标。教育者可以通过品牌控制个性化视频，整合来自强大库的媒体，并添加字幕，以创建与学生产生共鸣的定制教育内容。
HeyGen能否帮助制作激发学生好奇心的引人入胜的学习体验？
当然可以。HeyGen的先进AI化身和自然语音生成能力旨在制作高度引人入胜的学习体验。通过专业视频将教育内容生动呈现，HeyGen有效地帮助激发学生的好奇心并提高关键信息的记忆。