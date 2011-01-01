医疗保健教育视频：提升患者理解
轻松制作按需健康教育视频，利用HeyGen的AI虚拟形象吸引患者并增强理解。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的健康教育视频，专为忙碌的专业人士设计，展示他们可以在日常生活中整合的快速有效的减压技巧。这个按需提供的一般健康护理视频应采用动态、简洁的视觉美学，并配有振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的语音生成功能进行引人入胜的指导性传达。
制作一个30秒的健康教育视频，专注于年度体检的重要性，面向通过社交媒体的普通公众。视觉风格应明亮且信息图表化，配有欢快的背景音乐，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供引人入胜且易于理解的图像。
设计一个90秒的视频，解释常见门诊手术的术前指示，专为安排进行该手术的患者。语气应信息丰富且令人安心，提供逐步的视觉指导和专业、清晰的语音，确保通过HeyGen的字幕/说明功能实现全面的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升医疗保健教育视频？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和文字转视频功能，革新了“医疗保健教育视频”的制作。这使得高质量的“健康教育视频”能够高效地吸引“患者”和员工。
HeyGen是否支持具有可访问性功能的患者教育视频？
是的，HeyGen确保“患者教育视频”通过自动“闭合字幕”和字幕生成功能对更广泛的观众可访问。视频可以通过电子邮件或社交媒体轻松分享，并在“电脑和平板上的应用程序”上观看，以实现广泛传播。
医生能否快速创建个性化的按需一般健康护理视频？
当然可以。HeyGen使“医生”能够快速制作“短的、2-3分钟的视频”，用于“按需一般健康护理视频”，这些视频是“个性化的”或针对特定患者群体的。我们的平台提供“自定义演示”和模板以简化流程。
HeyGen适合创建安全的健康教育视频吗？
HeyGen在设计时考虑了安全性，提供了一个“安全”的环境来制作“健康教育视频”。虽然本身不是一个受保护实体，HeyGen在数据处理方面旨在达到“HIPAA准备”状态，并支持“多用户登录”以便在受控平台内进行团队协作。