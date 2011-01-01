医疗保健教育视频：提升患者理解

轻松制作按需健康教育视频，利用HeyGen的AI虚拟形象吸引患者并增强理解。

示例提示词1
开发一个45秒的健康教育视频，专为忙碌的专业人士设计，展示他们可以在日常生活中整合的快速有效的减压技巧。这个按需提供的一般健康护理视频应采用动态、简洁的视觉美学，并配有振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的语音生成功能进行引人入胜的指导性传达。
示例提示词2
制作一个30秒的健康教育视频，专注于年度体检的重要性，面向通过社交媒体的普通公众。视觉风格应明亮且信息图表化，配有欢快的背景音乐，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供引人入胜且易于理解的图像。
示例提示词3
设计一个90秒的视频，解释常见门诊手术的术前指示，专为安排进行该手术的患者。语气应信息丰富且令人安心，提供逐步的视觉指导和专业、清晰的语音，确保通过HeyGen的字幕/说明功能实现全面的可访问性。
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

医疗保健教育视频的工作原理

通过清晰、简洁和安全的视频内容赋能患者并简化医学教育，设计用于轻松分享和增强理解。

1
Step 1
创建短视频
使用我们的从脚本到视频的文字转视频功能，快速从您的脚本创建简洁的2-3分钟视频，优化内容以便于消费。
2
Step 2
定制品牌
通过应用您独特的品牌控制，包括自定义标志和颜色，使您的医疗保健教育视频个性化。
3
Step 3
确保HIPAA合规
自信地分发您的医学教育视频，确保平台完全符合HIPAA准备状态，保护敏感的患者信息。
4
Step 4
广泛分享内容
通过允许您通过电子邮件或社交媒体分享视频的功能，最大化您的传播范围，使您的教育内容随时可用。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升患者和员工的参与度

利用AI制作引人入胜的培训视频，提高患者和医疗保健员工的参与度和记忆力。

常见问题

HeyGen如何提升医疗保健教育视频？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和文字转视频功能，革新了“医疗保健教育视频”的制作。这使得高质量的“健康教育视频”能够高效地吸引“患者”和员工。

HeyGen是否支持具有可访问性功能的患者教育视频？

是的，HeyGen确保“患者教育视频”通过自动“闭合字幕”和字幕生成功能对更广泛的观众可访问。视频可以通过电子邮件或社交媒体轻松分享，并在“电脑和平板上的应用程序”上观看，以实现广泛传播。

医生能否快速创建个性化的按需一般健康护理视频？

当然可以。HeyGen使“医生”能够快速制作“短的、2-3分钟的视频”，用于“按需一般健康护理视频”，这些视频是“个性化的”或针对特定患者群体的。我们的平台提供“自定义演示”和模板以简化流程。

HeyGen适合创建安全的健康教育视频吗？

HeyGen在设计时考虑了安全性，提供了一个“安全”的环境来制作“健康教育视频”。虽然本身不是一个受保护实体，HeyGen在数据处理方面旨在达到“HIPAA准备”状态，并支持“多用户登录”以便在受控平台内进行团队协作。