轻松制作企业培训教育视频
通过互动元素和强大的从脚本到视频功能简化员工培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为制造设施内的所有员工制作一个1.5分钟的信息性合规培训视频，详细说明基本的安全协议。视觉和音频风格应严肃权威，结合真实的库存视频展示各种安全场景，确保通过自动生成的字幕/说明强化关键信息的清晰度。
为现有员工开发一个2分钟的企业培训视频，介绍新的内部软件系统的推出。视频应主要利用引人入胜的屏幕录制，清晰展示逐步使用方法，保持清晰的视觉风格，并利用HeyGen的从脚本到视频的功能，确保准确的指导性配音，以有效获取技能。
制作一个45秒的短视频，面向所有现有员工，庆祝公司近期成就并强化核心公司文化。这个内部员工培训作品应采用积极向上的视觉风格，结合多样的媒体库支持，展示团队合作与协作，配以充满活力的配音，利用各种模板和场景进行动态展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
探索HeyGen简化企业培训视频的方法。
HeyGen利用尖端的AI工具将脚本转化为专业的企业培训视频，消除复杂的视频制作。您可以轻松使用AI化身和从文本到视频技术创建引人入胜的员工培训内容，简化整个工作流程。
HeyGen能否支持多样化的员工培训需求，如微学习或合规性？
是的，HeyGen非常适合多样化的员工培训，包括微学习模块和关键的合规培训。通过强大的品牌控制、可定制的模板和自动字幕/说明，您可以快速制作符合特定要求的专业企业培训教育视频。
HeyGen提供哪些功能以快速制作引人入胜的脚本和视频内容？
HeyGen通过允许用户轻松生成配音和从脚本创建文本到视频来简化视频制作。其广泛的模板和场景库，以及媒体库支持，有助于快速高效地创建引人入胜的培训视频。
HeyGen如何帮助创建有效的入职和安全培训视频？
HeyGen使组织能够轻松创建有影响力的入职视频和安全培训材料。利用真实的AI化身和强大的从文本到视频功能，向员工高效传达清晰、一致的信息，适用于任何企业培训场景。