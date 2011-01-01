通过引人入胜的教育视频掌握合规
通过从脚本到视频的在线合规培训视频，简化流程，创建引人入胜的内容，提高员工的理解和记忆。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的60秒微学习模块，面向所有员工，重点介绍基本的数据保护和隐私协议。视觉风格应现代且信息丰富，屏幕上应有清晰的文字进行强化，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松制作，并辅以自动字幕。
制作一段有影响力的30秒合规培训视频，面向管理层和团队负责人，展示涉及利益冲突的常见真实场景。视频需要采用故事驱动的视觉方法，快速切换场景，利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，创建可关联的示例。
为财务部门生成一个清晰权威的60秒合规教育视频，解释新的金融法律、法规和政策。视觉呈现应包括复杂主题的动画解释，并突出关键要点，利用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，以及精确的语音生成确保准确性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何改善合规培训视频的制作？
HeyGen通过利用AI化身和先进的从文本到视频技术，帮助您高效地制作引人入胜的合规培训视频。这确保了您的员工培训具有影响力，并始终如一地传达关于道德行为和政策的重要信息。
是什么让HeyGen成为在线合规培训视频的有效解决方案？
HeyGen通过可定制的模板和即时语音生成简化了在线合规培训视频的制作。这使得组织能够快速部署一致且专业的合规教育视频，覆盖所有员工培训项目。
HeyGen能否帮助创建人性化且引人入胜的员工合规视频？
当然可以，HeyGen的AI化身为复杂主题带来人性化的触感，使您的合规视频更具亲和力和吸引力。您可以通过自动字幕等功能确保法律、法规和政策的清晰传达。
HeyGen生成的合规视频如何适用于各种学习平台？
HeyGen允许您以多种纵横比导出合规教育视频，使其在任何虚拟学习平台或LMS集成中都具有多样性。这确保了您重要的合规培训内容的无缝分发。