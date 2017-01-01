教育教程视频制作工具：创建引人入胜的课程

使用AI生成的旁白创建精美的教程和培训材料，确保每位观众的清晰度和参与度。

为忙碌的专业人士创建一个简洁的60秒指南，展示复杂的软件功能，采用干净、专业的视觉风格，并通过HeyGen的语音生成功能生成清晰、平和的旁白，确保每个步骤都易于理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个充满活力的45秒动画教育视频，面向中学生，通过引人入胜、色彩丰富的视觉效果和充满活力的AI化身来探索一个迷人的科学概念，简化复杂的想法，轻松使用HeyGen的AI化身构建。
示例提示词2
为新员工入职培训开发一个引人入胜的90秒培训材料视频，采用现代化的企业视觉风格，配以有影响力的屏幕文字突出显示和专业的背景音乐，所有这些都通过HeyGen的从脚本到视频功能高效制作。
示例提示词3
为学习初级摄影技巧的爱好者制作一个动态的30秒教程，采用欢快的视觉风格，快速剪辑实用示例，并利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，获取高质量的视觉效果，完美适合跨平台分享。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何使用教育教程视频制作工具

使用AI轻松将复杂的想法转化为引人入胜的教育视频，完美适用于指南、培训材料和学生学习。

1
Step 1
创建您的教育脚本
首先编写您的教程内容。只需输入文本，平台就会将您的脚本转换为动态视频场景，为引人入胜的教育视频奠定基础。
2
Step 2
选择AI化身和视觉效果
通过选择多样的AI化身来呈现您的信息，使您的教程栩栩如生。使用媒体库中的素材照片和视频增强视觉吸引力。
3
Step 3
生成专业旁白
通过高质量的AI生成旁白提升您的教程。选择多种语言和口音，以清晰专业地传达您的教育内容。
4
Step 4
导出您的最终视频
一旦您的教育视频完成，轻松以适合不同平台的各种纵横比导出。无缝地与您的观众分享您精美的指南或培训材料。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

解释复杂概念

.

轻松将复杂的主题分解为清晰、易懂的AI驱动教育视频和指南，适合学生。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教育视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI教育视频制作工具，可以将文本转化为引人入胜的教育视频。我们的生成式AI平台允许您轻松定制内容，使用AI生成的旁白，简化整个制作过程。

是什么让HeyGen成为制作有效指南的理想选择？

HeyGen在教育教程视频制作方面表现出色，提供直观的拖放界面，用于创建清晰的指南和教程。您可以轻松整合素材照片和视频，以直观地解释复杂步骤，使学习更易于接受。

我可以使用HeyGen的平台创建动画教育视频吗？

可以，HeyGen使用户能够制作动态的动画教育视频，提供一系列可定制的AI化身。您可以个性化每个细节，包括品牌控制，确保您的视频不仅对学生具有信息性，而且在视觉上吸引人并符合品牌形象。

HeyGen如何促进培训材料的分享和导出？

HeyGen使您可以轻松地以适合任何平台的各种纵横比导出完成的培训材料。您可以轻松地在不同渠道分享您的教育视频，确保您的内容有效地到达受众。