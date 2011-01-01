创建有影响力的学校教育培训视频
赋能教师提供引人入胜的、课程对齐的视频课程。快速使用HeyGen的从脚本到视频功能制作吸引人的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个60秒的教师专业发展模块，提供一个快速、可操作的整合新教学策略的技巧，以简洁、专业的视觉风格和简明的语音呈现，轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能生成。
制作一个动态的30秒课程对齐视频，展示学校在互动课程方面的创新方法，面向家长和学校董事会，使用丰富的视觉场景和欢快的背景音乐，由HeyGen的语音生成推动引人入胜的叙述。
制作一个简洁的50秒操作视频，解释如何导航新的数字教育材料，适用于学生和教师，展示逐步的视觉进程和冷静、信息丰富的语调，使用HeyGen的自动字幕/标题增强可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强学校的教育培训视频？
HeyGen通过使用AI化身和从文本到视频技术，使教育工作者能够快速创建引人入胜的学校教育培训视频，从而改变传统学习。这简化了高质量教学视频的制作，使数字教育材料更易于获取。
HeyGen能帮助教师创建具有特定品牌的课程对齐视频吗？
是的，HeyGen为教师提供强大的工具来创建与课程对齐的视频，这些视频能够引起学生和K-12课堂的共鸣。通过品牌控制、自定义模板和语音生成，教育工作者可以确保他们的视频课程保持一致、专业的外观。
可以使用HeyGen的平台创建哪些类型的教学视频？
HeyGen支持创建多样化的教学视频，包括动画教育视频、操作视频和综合在线课程。我们的平台使添加字幕和标题变得容易，确保您的数字教育材料对所有学习者都具有可访问性和影响力。
HeyGen是否利用生成式AI简化视频课程的制作？
当然，HeyGen利用先进的ChatGPT和生成式AI功能，大大简化了视频课程和专业发展内容的制作。这使教育工作者能够高效地将文本脚本转换为动态视频，节省宝贵的时间和资源。