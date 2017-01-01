终极教育员工入职制作器
轻松简化教育员工入职流程。为所有新员工创建引人入胜的培训视频，配有语音生成功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的吸引人视频，面向新教师和学校领导，展示个性化入职门户的好处。视觉风格应友好和欢迎，语调乐观，音频清晰。该视频可以利用HeyGen的AI虚拟形象引导观众通过可定制的新员工旅程，展示如何通过量身定制的教师入职模板让前几周不再令人不知所措，而是更好地融入教育团队。
为校长和教育技术协调员开发一个30秒的动态视频，展示设置教育员工入职制作器的简单性。视觉和音频风格应充满活力和以演示为主，配有欢快的背景音乐。突出HeyGen的模板和场景如何快速适应，展示该可配置软件的用户友好界面，使入职内容创建高效且简单。
制作一个50秒的信息视频，针对教育环境中的人力资源经理和地区总监，重点介绍入职流程中的自动化工作流和状态跟踪等高级功能。视觉风格应分析性但易于接近，结合清晰的信息图表和自信权威的解说。该视频可以有效地使用HeyGen的语音生成解释复杂流程，确保所有观众理解强大系统能力在管理复杂员工过渡中的作用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教育员工的入职流程？
HeyGen为学校领导提供强大的工具，通过将静态材料转化为动态视频内容来简化入职流程。我们的AI虚拟形象和文本转视频技术能够高效创建引人入胜的数字化入职体验。
HeyGen能否协助创建个性化的教师入职培训门户？
HeyGen擅长使用文本转视频和语音生成技术制作高质量的培训视频，这些视频可以无缝嵌入个性化的入职门户中。此功能支持定制工作流，提供真正量身定制的体验。
HeyGen在提升新员工活动和员工入职方面扮演什么角色？
HeyGen通过将演示文稿转化为引人入胜的视频体验，提升新员工活动和员工入职，使用AI虚拟形象和动态模板与场景。我们强大的品牌控制确保每个视频都保持您机构的专业形象。
HeyGen如何支持数字化入职计划和自动化工作流？
HeyGen通过轻松将脚本转换为专业视频内容来帮助组织实现入职数字化。这与自动化工作流顺利集成，同时可定制的教师入职模板和媒体库访问确保您的教育入职系统的一致性和效率。