对于学校管理员和市场营销团队，想象一个45秒的宣传视频，生动展示如何轻松创建引人入胜的“学校营销视频”以促进招生。视觉风格应明亮且专业，突出多样化的学生活动，并配以鼓舞人心、乐观的旁白，强调通过HeyGen的“模板和场景”实现的速度和质量。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
需要一个30秒的“解释视频”来帮助教师和教育工作者，展示如何简化复杂主题以便于学生或家长理解。视觉上，这段视频应简洁且引人入胜，使用简单的图形和屏幕文字来支持友好、耐心的“旁白生成”，清晰地阐述概念，使“教育视频”变得易于理解且富有影响力。
示例提示词2
考虑一个动态的60秒“宣传视频生成器”展示，专为在线课程创作者和小型教育企业设计，展示如何快速将课程大纲转化为引人入胜的宣传。视觉美学应现代且充满活力，使用分屏和动画文字，并配以欢快、专业的音轨，由HeyGen高效的“从脚本到视频”功能驱动。
示例提示词3
如何制作一个充满活力、引人注目的15秒“社交媒体视频”，针对教育推广项目，完美用于推广快速提示或事实？这段视频需要明亮、快速的视觉风格，优化用于移动设备，采用来自“媒体库/素材支持”的吸引人视觉效果，并配以流行的背景音乐，突出创建可分享教育内容的简便性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

教育宣传视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的学校营销视频和解释内容，专为教育工作者和市场营销人员设计，以吸引他们的观众。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的教育内容或脚本粘贴到生成器中。我们的平台将立即将您的文本转换为视频场景，形成教育宣传视频生成器的基础，使用先进的文本到视频创建。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
从自定义视频模板库中选择，并添加引人入胜的AI虚拟形象来展示您的信息。通过专业旁白和相关素材媒体增强您的信息，使您的内容栩栩如生。
3
Step 3
优化和品牌化
通过添加字幕以提高可访问性，并应用您的机构品牌标识和配色方案来微调您的视频，以确保一致性和专业外观。
4
Step 4
导出和分享
审查您的最终视频以确保其符合您的愿景。然后，轻松导出为各种格式，优化用于社交媒体视频或演示，准备好吸引您的观众。

使用案例

制作宣传社交视频

快速制作引人入胜的宣传视频和社交媒体剪辑，有效展示教育项目和产品。

常见问题

HeyGen如何简化教育宣传视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI教育视频生成器，旨在简化引人入胜的教育宣传视频的制作。用户可以利用文本到视频的创建、AI视觉效果和自定义视频模板，快速制作高质量内容，无需丰富的编辑经验。

HeyGen是否支持学校营销视频的AI虚拟形象和旁白？

是的，HeyGen完全支持集成逼真的AI虚拟形象和专业旁白，使其成为制作引人入胜的学校营销视频的绝佳宣传视频生成器。这增强了教育视频的传递效果，有效吸引观众。

HeyGen提供哪些创意工具用于定制教育视频？

HeyGen提供强大的创意工具，包括直观的拖放编辑器和大量自定义视频模板，使定制教育视频变得简单。这使教师和教育工作者能够创建独特且有影响力的AI视觉效果，满足其特定需求。

HeyGen能否创建带有专业字幕的引人入胜的解释视频？

当然可以！HeyGen非常适合生成引人入胜的解释视频，并配有自动字幕以增强可访问性。您还可以利用其媒体库中的素材照片和视频，进一步丰富您的教育内容，用于社交媒体视频等。