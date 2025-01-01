通过教育清晰路径视频制作工具赋能学习
快速创建清晰的培训视频和引人入胜的教育课程，使用直观的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为在线课程创作者开发一个动态的45秒视频，专注于简化学生的抽象概念。视觉风格应具有吸引力和动感，结合动画图形，并配以轻快且异常清晰的声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面课程材料高效转化为有影响力的教育视频。
为人力资源部门制作一个实用的90秒培训视频，用于在全球各地入职新员工。视频应采用欢迎且信息丰富的视觉风格，配以友好、专业的语气。强调HeyGen的字幕/说明功能，以确保多样化观众的可访问性和清晰度，使入职过程顺畅易懂。
为K-12教育工作者制作一个2分钟的说明性教育视频，旨在向年轻学习者解释基本的科学原理。视觉风格必须明亮、富有插图且易于理解，配以清晰、热情的解说员。探索HeyGen的模板和场景，构建一个视觉吸引力强且结构化的叙述，使复杂主题变得易于接近，成为一个引人入胜的教育视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教育清晰路径视频的创建？
HeyGen利用AI视频制作技术将教育内容转化为引人入胜的视频。用户可以轻松将脚本转换为动态的视觉演示，配以专业的AI虚拟形象和自然的旁白，简化整个课程创建过程。
HeyGen能否支持培训视频的自定义品牌和纵横比调整等技术功能？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将特定的标志和配色方案整合到培训视频中，以保持一致的品牌形象。它还提供灵活的纵横比调整和导出，确保您的教育视频内容在任何平台上都能得到优化。
HeyGen提供哪些技术能力来增强在线学习材料的可访问性？
HeyGen通过自动生成字幕和说明来增强在线学习的可访问性，使内容对多样化的观众易于理解。其先进的旁白生成确保了清晰的音频，为所有学习者提供更具包容性和有效的教育体验。
教育工作者可以多快地使用HeyGen的AI视频制作工具生成引人入胜的教育课程？
教育工作者可以快速创建引人入胜的教育课程，使用HeyGen高效的从文本到视频功能和丰富的模板和场景库。这使得无需复杂的视频编辑技能即可快速原型和制作高质量的教育视频。