边缘计算培训：掌握边缘AI和ML
使用AI虚拟人即时制作引人入胜的Edge AI视频和机器学习课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为经验丰富的机器学习工程师开发一段2分钟的技术深度解析，展示机器学习模型训练的复杂性和在分布式边缘节点上高效的机器学习推理。采用详细的教学视觉风格，配以注释图表和代码示例，并通过专业、专注的语音解说生成技术文本到视频脚本，确保通过精确的字幕/说明提高清晰度。
示例提示词2
为嵌入式系统开发者制作一段1分钟的解释性视频，展示如何利用Python编程在物联网设备中进行计算机视觉任务。视觉和音频风格应动态且实用，结合代码执行的屏幕录制和真实的物联网传感器数据，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持相关视觉效果，并通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台。
示例提示词3
为AI/ML研究人员和高级学生生成一段45秒的高层次概述，讨论神经网络和深度学习架构在边缘计算训练中的演变角色。呈现复杂的学术视觉风格，配以动画概念模型和自信的解释性音频语调，利用HeyGen的多样化模板和场景快速设置，并通过富有表现力的AI虚拟人传达复杂的理念。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先准备您的“边缘计算培训”内容。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的书面材料转化为引人入胜的视频。
2
Step 2
选择视觉效果和AI虚拟人
从多样化的“AI虚拟人”和媒体资产中选择，以在您的视频课程中直观地呈现复杂的“人工智能”概念。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
利用“品牌控制”将您的视频与企业形象对齐，提升“机器学习”主题的学习体验。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成您的视频，并以所需的“纵横比调整和导出”格式导出，以适应各种平台，确保您的“实践项目”广泛可及。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建逼真的虚拟人？
HeyGen利用先进的AI技术，包括复杂的机器学习模型，从文本脚本中生成高度逼真且富有表现力的AI虚拟人，大大简化了视频制作过程。
HeyGen的文本到视频生成有哪些技术支持？
HeyGen采用深度学习网络来解释文本输入，将其转换为动态视频内容，配以同步的语音解说和真实的面部表情，展示强大的AI应用。
HeyGen能否将自定义品牌融入AI生成的视频中？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制，用户可以轻松地将自定义标志、品牌色彩和特定视觉元素融入视频中，以确保所有AI生成的视频内容具有一致的品牌形象。
HeyGen是否简化了视频制作工作流程？
HeyGen通过自动化关键任务如脚本到视频转换、语音生成和字幕制作，大大简化了视频创建过程，从而提高了边缘及其他领域AI应用的效率。