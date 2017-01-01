电子商务视频生成器，打造惊艳产品视频

快速创建AI产品视频，通过可定制的模板和场景，使用引人入胜的营销内容提升销售。

为小企业主和电子商务企业家开发一个引人注目的30秒视频，旨在展示新产品发布，并说明如何通过强大的产品视频制作工具有效提升销售。视觉风格应快速且充满活力，配以现代流行音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，快速将产品描述转化为引人入胜的视觉效果，以实现最大影响。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个充满活力的15秒社交媒体广告，面向数字营销人员和内容创作者，突出生成引人入胜的营销内容的简便性。视频应具有时尚、视觉吸引力的美学风格，配以欢快的背景音乐和动态剪辑。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键功能，无需实体主持人，使AI视频生成过程无缝衔接。
示例提示词2
制作一个信息丰富的45秒产品说明视频，专为寻求详细产品信息的潜在客户设计。该视频需要清晰、专业的视觉风格，配以舒缓的背景音乐和高质量的视觉效果，以解释复杂的功能。通过使用HeyGen的语音生成功能，提供清晰、权威的旁白，展示定制视频内容的简便性。
示例提示词3
制作一个全面的60秒营销内容视频，吸引营销机构和电子商务经理，展示使用视频模板生成电子商务视频的多种应用。采用简洁、专业且鼓舞人心的视觉风格，配以企业背景音乐和清晰的视觉效果。通过使用HeyGen丰富的模板和场景库，加速内容创建，快速组装引人注目的营销资产，并利用视频模板在各个活动中保持一致性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

电子商务视频生成器的工作原理

轻松创建惊艳且高转化率的产品视频，以AI驱动的工具吸引您的观众并提升您的在线影响力。

1
Step 1
选择一个模板
从多种为电子商务量身定制的**视频模板**中选择，为您的产品故事提供完美的起点。
2
Step 2
添加您的产品媒体
上传您的产品图片和视频，利用我们的**媒体库/库存支持**，轻松安排和构建您的叙述，体验引人入胜的**产品视频制作**。
3
Step 3
使用AI进行定制
通过**AI产品视频**功能，如自动语音和**品牌控制（标志、颜色）**，增强您的视频，与您的品牌形象保持一致。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频，并以适合不同平台的各种**纵横比调整和导出**下载，准备成为有影响力的**营销内容**。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户推荐

.

通过将积极的客户体验转化为引人入胜的视频推荐，建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频生成器如何提升我的电子商务销售？

HeyGen强大的AI视频生成器简化了引人入胜的产品视频和营销内容的创建，帮助您提升销售。您可以快速从文本生成高质量的可购物视频，非常适合您的电子商务平台。

是什么让HeyGen成为有效的产品视频制作工具？

HeyGen提供直观的工具，如视频模板和拖放编辑器，使其成为有效的产品视频制作工具。您可以使用AI虚拟形象和文本转视频功能快速创建引人入胜的产品说明。

HeyGen适合创建社交媒体内容吗？

是的，HeyGen非常适合多样化的内容创作，包括社交媒体。其AI视频生成器让您轻松制作引人入胜的AI图像和视频，非常适合在各种平台上的营销活动。

HeyGen如何支持企业创建专业的营销内容？

HeyGen通过AI产品视频、品牌控制和全面的媒体库等功能，帮助企业创建专业的营销内容。这确保了您的视频内容始终反映品牌的身份和信息，增强整体营销效果。