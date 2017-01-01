制作一段45秒的产品发布视频，目标受众为小企业主，介绍一款新的智能家居设备。视觉风格应时尚且富有未来感，包含动态剪辑和干净的产品镜头，并配以积极向上的激励音乐。该视频将展示AI产品视频生成器的强大功能，快速生成引人入胜的内容，利用“从脚本到视频”来叙述关键优势，并展示栩栩如生的“AI化身”解释设备的独特卖点。

生成视频