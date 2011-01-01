通过电商产品广告视频提升销售

转变您的营销策略。使用HeyGen的从脚本到视频功能生成高影响力的电商产品视频以推动转化。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个引人入胜的45秒生活方式视频，展示产品无缝融入日常生活，目标受众为寻求便利和风格的年轻专业人士和城市居民。视觉美学应充满活力和理想，使用多样化的场景和自然光线，配以欢快的现代配乐。利用HeyGen的AI虚拟形象展示相关场景，通过个人联系增强故事性，使产品更具吸引力。
示例提示词2
制作一个简洁的20秒客户推荐视频，旨在提高首次购买者的转化率，他们对购买持犹豫态度。视觉方法应真实温暖，专注于真实用户的真诚反应和积极体验，配以真挚的背景音乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将书面推荐转化为引人入胜的短视频内容，打造有说服力的叙述。
示例提示词3
想象一个60秒的开箱视频，为新产品发布激发兴奋感，专为渴望详细初次体验的产品爱好者和早期采用者设计。视觉风格应动态且引人入胜，强调揭示和触觉体验，配以戏剧性的灯光和高质量的特写镜头，以及清晰、令人满意的音效。利用HeyGen的媒体库/素材支持，通过额外的B-roll或动态图形叠加增强视觉效果，使开箱体验更加身临其境和难忘。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

电商产品广告视频的工作原理

制作引人入胜的电商产品广告视频，展示您的产品并吸引您的受众，轻松转变您的营销策略。

1
Step 1
创建您的广告脚本
定义产品的独特卖点并撰写简洁的脚本。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的想法转化为动态场景，为有效的故事讲述奠定基础。
2
Step 2
选择视觉效果和虚拟形象
通过选择视觉吸引力的元素并从一系列AI虚拟形象中选择来增强您的广告。结合HeyGen媒体库中的高质量产品图片或视频，创造引人入胜的视觉效果。
3
Step 3
添加品牌和行动号召
使用品牌控制（标志、颜色）个性化您的视频，生成语音和字幕以完善您的信息。明确定义行动号召，以引导观众进行期望的互动并有效引导他们。
4
Step 4
导出并优化渠道
使用纵横比调整和导出功能完成您的广告，以适应各种平台。准备您的视频在关键社交媒体平台上进行更广泛的分发，以最大化覆盖面和影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态客户推荐视频

生成真实的客户推荐视频，以建立信任和社会证明，强有力地影响电商产品的购买决策。

常见问题

HeyGen如何高效创建电商产品视频？

HeyGen利用先进的AI工具简化了创建引人入胜的电商产品视频的整个过程。您可以将脚本转化为专业视频，配以逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成，大大减少传统制作的努力。

HeyGen提供哪些功能来优化电商视频广告以提高转化率？

HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，以确保您的电商视频广告完美契合您的品牌故事。您可以轻松融入引人注目的视觉效果、引人注目的行动号召元素，并为各种社交媒体平台量身定制视频以推动转化。

HeyGen能否帮助创建不同类型的产品视频营销内容？

当然可以。HeyGen的多功能平台和丰富的模板支持快速创建多样化的产品视频营销内容，包括引人入胜的生活方式视频、详细的产品演示视频和动态的开箱视频。这使您能够在营销漏斗中有效展示产品的优势和特点。

HeyGen如何优化电商视频广告以适应各种分发平台？

HeyGen确保您的电商视频广告完美优化以适应任何平台，具有灵活的纵横比调整和自动字幕生成等功能。这使您的视频内容更易于访问和视觉吸引力，随时准备在观众观看视频的任何地方吸引更广泛的受众。